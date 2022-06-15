Женщина вышла в магазин и забыла адрес дома
Ночью на улице Павлова в Улан-Удэ к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которая патрулировала улицы, обратился молодой человек с пожилой женщиной.
Он рассказал, что вечером к нему за помощью подошла растерянная женщина, которая не могла вспомнить адрес дома. Около трёх часов они вместе искали нужное место, но так и не смогли найти.
Росгвардейцы, проверив данные женщины, установили, что она проходит по базе данных как потерявшаяся.
Оказалось, что 74-летняя гражданка приехала в Улан-Удэ в гости к родственникам из Заиграевского района. Накануне вечером она ушла из дома в магазин и не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, откуда приметы пропавшей, страдающей потерей памяти, была передана всем наружным нарядам.
Найденную женщину сотрудники вневедомственной охраны отвезли по адресу и передали родным. Благодаря неравнодушному прохожему, которому 22 года, женщина вернулась домой.
Улан-удэнец три часа помогал женщине, потерявшей память
Общество, Фото:
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