 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

Улан-удэнец три часа помогал женщине, потерявшей память

Улан-удэнец три часа помогал женщине, потерявшей память
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ, из архива
Женщина вышла в магазин и забыла адрес дома

Ночью на улице Павлова в Улан-Удэ к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которая патрулировала улицы, обратился молодой человек с пожилой женщиной.

Он рассказал, что вечером к нему за помощью подошла растерянная женщина, которая не могла вспомнить адрес дома. Около трёх часов они вместе искали нужное место, но так и не смогли найти.

Росгвардейцы, проверив данные женщины, установили, что она проходит по базе данных как потерявшаяся.

Оказалось, что 74-летняя гражданка приехала в Улан-Удэ в гости к родственникам из Заиграевского района. Накануне вечером она ушла из дома в магазин и не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, откуда приметы пропавшей, страдающей потерей памяти, была передана всем наружным нарядам.

Найденную женщину сотрудники вневедомственной охраны отвезли по адресу и передали родным. Благодаря неравнодушному прохожему, которому 22 года, женщина вернулась домой. 
Росгвардия пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец три часа помогал женщине, потерявшей память
Улан-удэнец три часа помогал женщине, потерявшей память
Общество, 15.06.2022
Женщина вышла в магазин и забыла адрес дома
В нацпарке в Бурятии волонтёры обустраивают экотропы
В нацпарке в Бурятии волонтёры обустраивают экотропы
Общество, 15.06.2022
В Тункинский район приехали десять добровольцев  
На Украине погиб 24-летний морпех из Бурятии
На Украине погиб 24-летний морпех из Бурятии
Общество, 15.06.2022
Алексей Ветошников представлен к награждению орденом Мужества посмертно
Хамбо Ламу просят повлиять на ситуацию вокруг иволгинских лесов
Хамбо Ламу просят повлиять на ситуацию вокруг иволгинских лесов
Общество, 15.06.2022
Игорь Бобков написал официальное обращение Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву
Жителю Бурятии администрация затянула с ответом
Жителю Бурятии администрация затянула с ответом
Общество, 15.06.2022
Мужчина обратился в прокуратуру 
В Бурятии пройдёт турнир по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии пройдёт турнир по разбиванию хребтовой кости
Общество, 15.06.2022
Спортсмены поборются за квадроцикл
В Бурятии жара до +30
В Бурятии жара до +30
Общество, 15.06.2022
Местами ожидаются кратковременные дожди

В Улан-Удэ представят проект «Art Wall»
В Улан-Удэ представят проект «Art Wall»
Общество, 14.06.2022
В программе: лекции, встречи, мастер-классы, игра, концерт и маркет
В Агинском округе выберут лучшую «Онон хатан»
В Агинском округе выберут лучшую «Онон хатан»
Общество, 14.06.2022
Фестиваль станет женским аналогом «Бабжын наадан»
В Бурятии стартовал футбольный фестиваль
В Бурятии стартовал футбольный фестиваль
Общество, 14.06.2022
Финальные игры пройдут завтра
В Улан-Удэ устроят «мусорное рандеву»
В Улан-Удэ устроят «мусорное рандеву»
Общество, 14.06.2022
Жителей региона приглашают поучаствовать в уборке мусора
Бурятской семье вручили медаль ордена «Родительская слава»
Бурятской семье вручили медаль ордена «Родительская слава»
Общество, 14.06.2022
Семья проживает в Оловяннинском районе Забайкалья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^