Реконструктор из Бурятии победил на фестивале в ЕАО

Общество, Фото: ИСБ России

На Дальнем Востоке провели военно-исторический фестиваль «Дальневосточный Форпост»



12 июня в селе Волочаевка Еврейской автономной области прошёл военно-исторический фестиваль «Дальневосточный Форпост». На мероприятии собрались 176 реконструкторов из Бурятии, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Свердловской областей и Белгорода.



По информации организаторов, в историческом месте Волочаевского сражения для зрителей была подготовлена программа в военно-исторических лагерях: «Средневековье», «Гражданская Война на Дальнем Востоке», «Вторая Мировая война» и «Война в Афганистане 1979 - 1989 гг.».



Был проведён турнир по средневековым боям. Здесь участвовали бойцы из дальневосточных клубов и гости из Казахстана. В дисциплине «Дуэльные бои», в номинации «Меч и Баклер» первое место досталось Вадиму Мясникову, представляющему клуб «Каганат» из Улан-Удэ.



Также гости фестиваля могли поучиться метать гранаты, пострелять в лучном тире, посмотреть выставку раритетных моделей оружия, поучаствовать в интерактивных викторинах. Самой зрелищной частью фестиваля стала военно-историческая реконструкция боёв гражданской и Великой Отечественной войн с участием моделей военной техники тех лет. Всего на мероприятии побывали около 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

