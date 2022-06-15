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Бурятию на всероссийском хоровом фестивале представят 3 хора

Бурятию на всероссийском хоровом фестивале представят 3 хора
Общество,  Фото:pixabay.com
На окружной этап рекомендованы «Жаворонушка», «Сибирский сувенир» и «Станица»

В Бурятии назвали победителей регионального этапа VIII всероссийского хорового фестиваля. Они представят республику на следующем, окружном этапе. Проведение финала фестиваля запланировано на конец года.

Бурятию на окружном этапе всероссийского хорового фестиваля представят лауреаты I степени регионального конкурса:
- В категории «Детские учебные хоры» – образцовый фольклорный ансамбль «Жаворонушки», Заиграевская ДШИ, руководитель: Юлия Полянская;
- В категории «Взрослые профессиональные хоры» – ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир», хормейстеры: Татьяна Зырянова и Анна Вдовина, музыкальный руководитель: Денис Калашников; художественный руководитель: Олег Шаренда;
- В категории «Любительские хоры» – народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица», руководитель: Георгий Григорьев, хормейстер: Ольга Золотарева , концертмейстер: Юрий Перелыгин.

Коллективы-участники регионального этапа фестиваля: «Краснотал», «Сударушка», «Моё тепло», «Жаворонушки», «Станица», «Оптимисты», «Баргужин», «Подружки» приняли участие в гала-концерте республиканской хоровой ассамблеи. Концерт состоялся 12 июня, в День России на площади Государственного русского драматического театра им. Н. Бестужева.

Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, призёрам регионального этапа всероссийского хорового фестиваля были вручены дипломы. Лауреатами III степени стали хоровые коллективы:
Категория «Л1» (детские любительские хоры):
Образцовый казачий фестиваль «Отрада», районный методический культурно-досуговый центр «Мир», Иволгинский район, руководитель: Корнеева Мария;
Категория «Л2» (взрослые любительские хоры):
Народный хор «Краснотал», Улан-Удэнский ЛВРЗ – филиал АО «Желдорреммаш», руководитель: Багеев Аркадий;
Народный коллектив «Байкальские напевы», Гремячинский сельский дом культуры, Прибайкальский район, руководитель: Баёва Татьяна;
Ансамбль песни и танца «Ургы», РДК «Одон», Кижингинский район, руководитель: Базаров Александр.

Звания лауреатов II степени получили:
Категория «Л2» (взрослые любительские хоры):
Народный хор русской песни «Сударушка», Иволгинский район, руководитель: Федотов Иван;
Хор «Моё тепло», районный методический культурно-досуговый центр «Мир», Иволгинский район, руководитель: Цоктоева Дарисурун.
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