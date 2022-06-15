В нацпарке в Бурятии волонтёры обустраивают экотропы





С 13 по 26 июня в национальном парке «Тункинский» в Бурятии проходит смена волонтёров одной из крупнейших некоммерческих организаций в России - Ассоциации волонтёрских центров. В Тункинскую долину приехало 10 человек из разных городов страны.Волонтёры займутся обустройством экологических троп «Саянай зурхэн» и «Хонгор-Уула», а также обустройством эколого-туристического комплекса «Хэшэгтэ».- Одна из задач экологической тропы - помочь человеку лучше понять живой мир, который его окружает, показать красоту и многообразие природы. Люди обучаются не просто смотреть на природу, а видеть, как человеческая деятельность влияет на состояние окружающей среды и воспитывает культуру бережного поведения, - сообщили в пресс-службе Тункинского нацпарка.Кроме того, экологическая тропа помогает регулировать рекреационную нагрузку на экосистемы: она создаёт условия, в которых основной поток людей движется по заранее заданным «коридорам». Это помогает уменьшить повреждение почвенно-растительного покрова уязвимых экосистем, снижает фактор беспокойства животных. Своевременное обустройство экотроп поможет решить все поставленные перед ними задачи.Во время своей смены волонтёры обустроят экологическую тропу системой навигации, проложат коридор тропы, заменят информационные щиты и аншлаги, а также проведут очистку тропы от валежника.Экологическая тропа «Саянай зурхэн» расположена в трёх километрах от села Ниловка, и проходит вокруг священного места Бурхан Баабай (гора Хайр-Хан). Здесь расположен дацан Бурхан-Баабай.Протяжённость экологической тропы составляет 4,6 км. На тропе есть две обустроенные смотровые площадки с лестницами, смотровая вышка для наблюдения за дикими животными в естественной среде обитания, установлены 12 беседок (каждой беседке присвоено название года жизни по восточному календарю). Именно здесь располагается одно из самых больших гороо (священный круг) в Бурятии.