 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

В Улан-Удэ привезут мощи преподобного Сергия Радонежского

В Улан-Удэ привезут мощи преподобного Сергия Радонежского
Общество,  Фото:Московская епархия РПЦ
Ковчег будет принесён во все федеральные округа

12 июня, в день Святой Троицы, стартовала программа по принесению ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви. Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году РПЦ отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия.

Согласно запланированному маршруту, ковчег будет принесён по меньшей мере в 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяжённость маршрута составит около 30000 км.

Принесение мощей будет разделено на три этапа. На первом этапе (13 июня-18 июля) ковчег побывает в Иркутске (27-28 июня), Улан-Удэ (29-30 июня) и Чите (1-2 июля). Об этом сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ.
Улан-Удэ епархия православие мощи Иркутск Чита

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ привезут мощи преподобного Сергия Радонежского
В Улан-Удэ привезут мощи преподобного Сергия Радонежского
Общество, 15.06.2022
Ковчег будет принесён во все федеральные округа
Бурятия присоединится в празднованию Олимпийского дня
Бурятия присоединится в празднованию Олимпийского дня
Общество, 15.06.2022
В республике в этот день пройдут Сурхарбан, велопробег и различные соревнования
Школы Бурятии получат допфинансирование на горячее питание
Школы Бурятии получат допфинансирование на горячее питание
Общество, 15.06.2022
Все образовательные учреждения должны перейти на бесплатное питание для младшеклассников до 1 сентября 2023 года
В Улан-Удэ покажут «Целебные травы с берегов Байкала»
В Улан-Удэ покажут «Целебные травы с берегов Байкала»
Общество, 15.06.2022
Выставка лекарственных растений откроется в музее природы Бурятии
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил «воздушное нападение»
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил «воздушное нападение»
Общество, 15.06.2022
В Тихом океане отряд корветов принял участие в учении по ПВО
В Бурятии состоялась спартакиада «федералов»
В Бурятии состоялась спартакиада «федералов»
Общество, 15.06.2022
Соревнования были посвящены Дню России
Забайкальский драмтеатр откроется после реконструкции в октябре
Забайкальский драмтеатр откроется после реконструкции в октябре
Общество, 15.06.2022
Работы по реконструкции здания стартовали в 2019 году
В Закаменске установят скульптуры шахтёра и спортсменов
В Закаменске установят скульптуры шахтёра и спортсменов
Общество, 15.06.2022
В городе возрождают исторический парк
Бурятию на всероссийском хоровом фестивале представят 3 хора
Бурятию на всероссийском хоровом фестивале представят 3 хора
Общество, 15.06.2022
На окружной этап рекомендованы «Жаворонушка», «Сибирский сувенир» и «Станица»
Паралимпийскому чемпиону из Бурятии подарили высокотехнологичный велосипед
Паралимпийскому чемпиону из Бурятии подарили высокотехнологичный велосипед
Общество, 15.06.2022
Спортсмен на днях выиграл два «золота» на чемпионате России
В райцентре Бурятии в этом году построят мини-парк
В райцентре Бурятии в этом году построят мини-парк
Общество, 15.06.2022
В Кижингинском районе благоустроят территории в семи сельских поселениях

Реконструктор из Бурятии победил на фестивале в ЕАО
Реконструктор из Бурятии победил на фестивале в ЕАО
Общество, 15.06.2022
На Дальнем Востоке провели военно-исторический фестиваль «Дальневосточный Форпост»
Иркутские роллеры выиграли 53 медали чемпионата и первенства России
Иркутские роллеры выиграли 53 медали чемпионата и первенства России
Общество, 15.06.2022
Также регион победил в общекомандном зачёте первенства
Врача из Агинского округа посмертно наградили орденом
Врача из Агинского округа посмертно наградили орденом
Общество, 15.06.2022
Заведующая отделением Дульдургинской центральной районной больницы награждена орденом Пирогова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^