Ковчег будет принесён во все федеральные округа
12 июня, в день Святой Троицы, стартовала программа по принесению ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви. Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году РПЦ отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия.
Согласно запланированному маршруту, ковчег будет принесён по меньшей мере в 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяжённость маршрута составит около 30000 км.
Принесение мощей будет разделено на три этапа. На первом этапе (13 июня-18 июля) ковчег побывает в Иркутске (27-28 июня), Улан-Удэ (29-30 июня) и Чите (1-2 июля). Об этом сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ.
В Улан-Удэ привезут мощи преподобного Сергия Радонежского
Общество, Фото:
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