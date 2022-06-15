В Улан-Удэ привезут мощи преподобного Сергия Радонежского

Общество, Фото: Московская епархия РПЦ

Ковчег будет принесён во все федеральные округа



12 июня, в день Святой Троицы, стартовала программа по принесению ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви. Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году РПЦ отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия.



Согласно запланированному маршруту, ковчег будет принесён по меньшей мере в 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяжённость маршрута составит около 30000 км.



Принесение мощей будет разделено на три этапа. На первом этапе (13 июня-18 июля) ковчег побывает в Иркутске (27-28 июня), Улан-Удэ (29-30 июня) и Чите (1-2 июля). Об этом сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ.

