Лучники Бурятии завоевали 13 медалей «Стрел Байкала»

Всероссийские соревнования проходили в Улан-Удэ
С 10 по 13 июня на стадионе «Спартак» а Улан-Удэ шла борьба за награды всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Стрелы Байкала». Спортсмены из пяти регионов страны показали свою меткость несмотря на погодные условия. Всего лучникам Бурятии удалось завоевать 13 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии, в личном первенстве в стрельбе из классического лука первое место турнира за Цыреном Балтаковым, на втором месте – Дугаров Булат из Забайкальского края. Третье место досталось Цыремпилову Бальжиниме.
Среди женщин в классическом луке отличилась Инна Степанова, она стала первой. «Серебро» турнира у Намдаковой Виктории из Забайкальского края. Бронзовая награда у ещё одной спортсменки республики Эржены Очировой.
В стрельбе из блочного лука среди мужчин весь пьедестал у спортсменов Забайкальского края. Первое место - Дамбаев Александр, второе место - Цыренов Даба, третье место – Дугаров Рыгзен.
В личном первенстве в дисциплине «блочный лук» победу одержала лучница из Забайкальского края. «Серебро» у спортсменки из Бурятии Балагановой Валерии. «Бронза» - у представительницы ЯНАО Бальжановой Виктории.
В командном первенстве среди мужчин в стрельбе из классического лука:
Первое место - РСШОР (Ирдынеев Эрдэм, Цыбекдоржиев Баир, Цыдыпов Эрдэм);
Второе место - СШОР №10 (Балтаков Цырен, Табхаев Евгений, Цыремпилов Бальжинима);
Третье место - РЦСП Забайкальский край (Будаев Содном, Должинов Эрдэм, Дугаров Булат).
В классическом луке среди женщин:
Первое место - РСШОР (Будаева Виктория, Сыренова Соелма, Харитонова Виктория);
Второе место - СШОР №10 (Жамсуева Дари, Степанова Инна, Эрдыниева Наталья);
Третье место - СК «Мэргэн» (Базарова Туяна, Добрынина Арина, Очирова Эржэна).
Среди мужчин в командном первенстве в стрельбе из блочного лука:
Первое место - Улан-Удэ (Барадиев Булат, Ганжуров Дамби, Нимаев Санжи);
Второе место - СШ ЦСКА (Бальжанов Андрей, Дылыков Баир, Цыренов Даба);
Третье место – Забайкальский край (Дамбаев Александр, Дугаров Рыгзен, Красюков Денис).
В командном первенстве в стрельбе из блочного лука среди женщин:
Первое место - ЯНАО (Бальжанова Виктория, Ребрушкина Арина, Чикишева Евгения);
Второе место - СШОР №15 «Динамо» (Балаганова Валерия, Лумбунова Сарана, Ошорова Диана);
Третье место - СШОР №10 (Базарова Валентина, Галсанова Арьяна, Соктоева Сойжина).
Фоторепортаж с турнира можно посмотреть по ссылке.
Лучники Бурятии завоевали 13 медалей «Стрел Байкала»
Общество, Фото:
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