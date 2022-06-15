 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

Лучники Бурятии завоевали 13 медалей «Стрел Байкала»

Лучники Бурятии завоевали 13 медалей «Стрел Байкала»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всероссийские соревнования проходили в Улан-Удэ

С 10 по 13 июня на стадионе «Спартак» а Улан-Удэ шла борьба за награды всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Стрелы Байкала». Спортсмены из пяти регионов страны показали свою меткость несмотря на погодные условия. Всего лучникам Бурятии удалось завоевать 13 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии, в личном первенстве в стрельбе из классического лука первое место турнира за Цыреном Балтаковым, на втором месте – Дугаров Булат из Забайкальского края. Третье место досталось Цыремпилову Бальжиниме.

Среди женщин в классическом луке отличилась Инна Степанова, она стала первой. «Серебро» турнира у Намдаковой Виктории из Забайкальского края. Бронзовая награда у ещё одной спортсменки республики Эржены Очировой.

В стрельбе из блочного лука среди мужчин весь пьедестал у спортсменов Забайкальского края. Первое место - Дамбаев Александр, второе место - Цыренов Даба, третье место – Дугаров Рыгзен.

В личном первенстве в дисциплине «блочный лук» победу одержала лучница из Забайкальского края. «Серебро» у спортсменки из Бурятии Балагановой Валерии. «Бронза» - у представительницы ЯНАО Бальжановой Виктории.

В командном первенстве среди мужчин в стрельбе из классического лука:
Первое место - РСШОР (Ирдынеев Эрдэм, Цыбекдоржиев Баир, Цыдыпов Эрдэм);
Второе место - СШОР №10 (Балтаков Цырен, Табхаев Евгений, Цыремпилов Бальжинима);
Третье место - РЦСП Забайкальский край (Будаев Содном, Должинов Эрдэм, Дугаров Булат).

В классическом луке среди женщин:
Первое место - РСШОР (Будаева Виктория, Сыренова Соелма, Харитонова Виктория);
Второе место - СШОР №10 (Жамсуева Дари, Степанова Инна, Эрдыниева Наталья);
Третье место - СК «Мэргэн» (Базарова Туяна, Добрынина Арина, Очирова Эржэна).

Среди мужчин в командном первенстве в стрельбе из блочного лука:
Первое место - Улан-Удэ (Барадиев Булат, Ганжуров Дамби, Нимаев Санжи);
Второе место - СШ ЦСКА (Бальжанов Андрей, Дылыков Баир, Цыренов Даба);
Третье место – Забайкальский край (Дамбаев Александр, Дугаров Рыгзен, Красюков Денис).

В командном первенстве в стрельбе из блочного лука среди женщин:
Первое место - ЯНАО (Бальжанова Виктория, Ребрушкина Арина, Чикишева Евгения);
Второе место - СШОР №15 «Динамо» (Балаганова Валерия, Лумбунова Сарана, Ошорова Диана);
Третье место - СШОР №10 (Базарова Валентина, Галсанова Арьяна, Соктоева Сойжина).

Фоторепортаж с турнира можно посмотреть по ссылке
Бурятия стрельба из лука спорт всероссийские соревнования

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области продлили особый противопожарный режим
В Иркутской области продлили особый противопожарный режим
Общество, 15.06.2022
Он будет действовать на всей территории региона до конца июня
Лучники Бурятии завоевали 13 медалей «Стрел Байкала»
Лучники Бурятии завоевали 13 медалей «Стрел Байкала»
Общество, 15.06.2022
Всероссийские соревнования проходили в Улан-Удэ
В Улан-Удэ меценаты оплатят часть расходов на Хабиба
В Улан-Удэ меценаты оплатят часть расходов на Хабиба
Общество, 15.06.2022
Спонсоры пожелали остаться неизвестными  
Главная площадь Улан-Удэ превратится в огромную зону отдыха
Главная площадь Улан-Удэ превратится в огромную зону отдыха
Общество, 15.06.2022
Уже совсем скоро площадь Советов будет не узнать
На Украине погиб 23-летний десантник из Бурятии
На Украине погиб 23-летний десантник из Бурятии
Общество, 15.06.2022
Мэргэн Доржиев родился и вырос в Джидинском районе
Развиваем Улан-Удэ вместе
Развиваем Улан-Удэ вместе
Общество, 15.06.2022
Мэр Улан-Удэ обратился к горожанам с просьбой собрать идеи и предложения по развитию городской агломерации
В Улан-Удэ будут выращивать хвойные и фруктовые деревья
В Улан-Удэ будут выращивать хвойные и фруктовые деревья
Общество, 15.06.2022
В столице Бурятии открыли питомник для выращивания деревьев и кустарников
В Улан-Удэ горе-ремонтники положили асфальт из мусора
В Улан-Удэ горе-ремонтники положили асфальт из мусора
Общество, 15.06.2022
Кроме того, асфальт оказался немыслимо тонким
Улан-удэнец три часа помогал женщине, потерявшей память
Улан-удэнец три часа помогал женщине, потерявшей память
Общество, 15.06.2022
Женщина вышла в магазин и забыла адрес дома
В нацпарке в Бурятии волонтёры обустраивают экотропы
В нацпарке в Бурятии волонтёры обустраивают экотропы
Общество, 15.06.2022
В Тункинский район приехали десять добровольцев  
На Украине погиб 24-летний морпех из Бурятии
На Украине погиб 24-летний морпех из Бурятии
Общество, 15.06.2022
Алексей Ветошников представлен к награждению орденом Мужества посмертно
Хамбо Ламу просят повлиять на ситуацию вокруг иволгинских лесов
Хамбо Ламу просят повлиять на ситуацию вокруг иволгинских лесов
Общество, 15.06.2022
Игорь Бобков написал официальное обращение Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву
Жителю Бурятии администрация затянула с ответом
Жителю Бурятии администрация затянула с ответом
Общество, 15.06.2022
Мужчина обратился в прокуратуру 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^