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Жителей Бурятии лишили охотничьих билетов из-за непогашенных судимостей

Жителей Бурятии лишили охотничьих билетов из-за непогашенных судимостей
Общество,  Фото:pexels.com
Нарушение выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, несколько жителей Тункинского района Бурятии, владеющие охотничьим билетами, имеют неснятую и непогашенную судимость. По закону это является основанием для аннулирования охотничьего билета.

- В целях прекращения права лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость, на осуществление охоты, а также аннулирования охотничьих билетов прокурором района в суд направлено пять административных исковых заявлений, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.

прокуратура

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