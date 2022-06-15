Жителей Бурятии лишили охотничьих билетов из-за непогашенных судимостей

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, несколько жителей Тункинского района Бурятии, владеющие охотничьим билетами, имеют неснятую и непогашенную судимость. По закону это является основанием для аннулирования охотничьего билета.



- В целях прекращения права лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость, на осуществление охоты, а также аннулирования охотничьих билетов прокурором района в суд направлено пять административных исковых заявлений, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.



