Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, несколько жителей Тункинского района Бурятии, владеющие охотничьим билетами, имеют неснятую и непогашенную судимость. По закону это является основанием для аннулирования охотничьего билета.
- В целях прекращения права лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость, на осуществление охоты, а также аннулирования охотничьих билетов прокурором района в суд направлено пять административных исковых заявлений, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.
Жителей Бурятии лишили охотничьих билетов из-за непогашенных судимостей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 15.06.2022
Местами ожидаются кратковременные дожди
В программе: лекции, встречи, мастер-классы, игра, концерт и маркет
Фестиваль станет женским аналогом «Бабжын наадан»
Финальные игры пройдут завтра
Жителей региона приглашают поучаствовать в уборке мусора
Семья проживает в Оловяннинском районе Забайкалья
Они поступят в учебные заведения республики к сентябрю
Прихожане Свято-Троицкой Селенгинской обители были награждены медалями
Турнир проводился в административном центре Джидинского района
На реке Борзе завершён учёт пернатых
Республиканский чемпионат пройдёт в конце июня
Абсолютными чемпионами стали Александр Павлов и Светлана Немынова
14 июня выпускники сдавали ЕГЭ по иностранным языкам
Купальный сезон начнётся 15 июня
Турнир пройдёт в Малайзии