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В Бурятии на ЕГЭ по немецкому языку никто не пришёл

В Бурятии на ЕГЭ по немецкому языку никто не пришёл
Общество,  Фото:pexels.com
14 июня выпускники сдавали ЕГЭ по иностранным языкам

14 июня в Бурятии прошла сдача ЕГЭ по иностранным языкам – английский, немецкий, китайский, за исключением раздела «Говорение», а также по биологии, сообщили в минобрнауки республики.

В этом году сдать ЕГЭ по английскому языку зарегистрировались 630 участников. Сегодня в 32 пунктах приёма экзаменов явились 508 участников.

На немецкий из двух зарегистрировавшихся на сдачу не пришёл никто.

ЕГЭ по китайскому планировали сдать четыре участника. Однако в единственный пункт приёма экзаменов пришли только трое.

Биологию выбрали для сдачи 1307 участников. Сегодня в 34 пунктах этот экзамен прошли 1043 человека.

Минимальный порог для сдачи экзаменов уже установлен Рособрнадзором: по биологии - 36 баллов, по иностранному языку (письменная и устная части - 22 балла).

Результаты экзамена по биологии ожидаются не позднее 28 июня, по иностранному языку - не позднее 1 июля.
ЕГЭ немецкий язык

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