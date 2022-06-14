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В Улан-Удэ представят проект «Art Wall»

В Улан-Удэ представят проект «Art Wall»
Общество,  Фото:pixabay.com
В программе: лекции, встречи, мастер-классы, игра, концерт и маркет

18 июня в Улан-Удэ пройдёт проект «Art Wall». Мероприятия проекта пройдут с 14:00 в центре креативных индустрий «Хэб-Хаб», в здании республиканской типографии, сообщает музей истории города.

В 14:00 состоится мастер-класс по playback-театру с психологом и ведущей зрительских историй Агатой Родионовой. Участников ждёт театральная разминка и возможность оказаться в роли сценариста, режиссёра, актёра, костюмера, зрителя. Можно будет попробовать на себе разные роли и рассказать свою историю, по которой будет сыграна пьеса.

В 15:00 состоится «Схватка» – интеллектуальная игра-викторина. Игра будет состоять из пяти тематических раундов: «Кино», «События», «Музыка», «Реклама» и «Сериалы». В каждом раунде будет по 8 вопросов, и все они будут о том, что происходило в мире в девяностые и нулевые года. Чтобы принять участие в игре, нужно собрать команду от 2 до 6 человек и зарегистрироваться.

В 17:00 состоится встреча с владелицей книжного и соосновательницей библиотеки Еленой Калашниковой. В 18:00 пройдёт встреча с Екатериной Лазаревой, стрит-арт-художницей из Иркутска. В 19:00 приглашают на встречу с Баиром Тарбаевым (LUTAAR), молодым исполнителем нью-скул рэпа и R'n'B на бурятском языке.

Также с 14:00 до 20:00 будет проведён маркет начинающих и молодых мастеров, художников и предпринимателей. С 20:00 состоится концерт.

Мероприятия пройдут в рамках Дня города. Вход на «Art Wall» свободный.

Возрастное ограничение 12+
Улан-Удэ проект мастер-класс концерт викторина интеллектуальные игры Творческая встреча художники

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