Финальные игры пройдут завтра
Вчера, 13 июня, в Бурятии стартовал региональный этап всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом». В соревнованиях принимают участие ребята 2012-2013 годов рождения из команд «Спарта», «СШ-5», «Голеадор-2013», «Спартак», «Локомотив», «СШОР г. Гусиноозёрска», «Голеадор-Иволга», «Гранд».
Полуфиналы и финалы состоятся завтра, 15 июня. Ребята сыграют за право выступить на общероссийском финале, который пройдёт в конце сентября в Анапе. Об этом сообщает детская футбольная лига РБ.
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В Бурятии стартовал футбольный фестиваль
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