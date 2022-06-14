В МВД Бурятии лучшим следователем стала Сарюна Цыдыпова

В МВД Бурятии выбрали лучших сотрудников органов предварительного следствия. Участие в конкурсе профессионального мастерства приняли конкурсанты из Тарбагатайского, Хоринского и Кяхтинского районов, следственного управления УМВД России по Улан-Удэ, а также следственной части следственного управления МВД по Бурятии.- Следователи отвечали на вопросы тестов по специфике деятельности, соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, на время выполняли его неполную разборку. Кроме того, они продемонстрировали навыки владения боевыми приемами борьбы и физическую подготовленность, показали свои умения в оказании первой медицинской помощи при различных травмах, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.По результатам конкурса победителем стала следователь МО МВД России «Хоринский» старший лейтенант юстиции Сарюна Цыдыпова. Второе место заняла сотрудник следственной части следственного управления МВД по Бурятии старший лейтенант юстиции Юлия Кокорина. Тройку лучших замкнул следователь следственного управления УМВД России по Улан-Удэ старший лейтенант юстиции Илья Балсунаев.Победитель состязания Сарюна Цыдыпова представит республику на заключительном, федеральном этапе конкурса. Он пройдёт в Краснодаре в сентябре.