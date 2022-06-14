 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июня

13 июня

Популярное

В МВД Бурятии лучшим следователем стала Сарюна Цыдыпова

В МВД Бурятии лучшим следователем стала Сарюна Цыдыпова
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Победительница работает в Хоринском районе

В МВД Бурятии выбрали лучших сотрудников органов предварительного следствия. Участие в конкурсе профессионального мастерства приняли конкурсанты из Тарбагатайского, Хоринского и Кяхтинского районов, следственного управления УМВД России по Улан-Удэ, а также следственной части следственного управления МВД по Бурятии.

- Следователи отвечали на вопросы тестов по специфике деятельности, соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, на время выполняли его неполную разборку. Кроме того, они продемонстрировали навыки владения боевыми приемами борьбы и физическую подготовленность, показали свои умения в оказании первой медицинской помощи при различных травмах, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

По результатам конкурса победителем стала следователь МО МВД России «Хоринский» старший лейтенант юстиции Сарюна Цыдыпова. Второе место заняла сотрудник следственной части следственного управления МВД по Бурятии старший лейтенант юстиции Юлия Кокорина. Тройку лучших замкнул следователь следственного управления УМВД России по Улан-Удэ старший лейтенант юстиции Илья Балсунаев.

Победитель состязания Сарюна Цыдыпова представит республику на заключительном, федеральном этапе конкурса. Он пройдёт в Краснодаре в сентябре.

конкурс полиция МВД Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия примет международный гуннский фестиваль
Бурятия примет международный гуннский фестиваль
Общество, 14.06.2022
Бурятия получила право принять первую международную ассамблею древних городов Евразии
Центр Улан-Удэ перекроют в День города
Центр Улан-Удэ перекроют в День города
Общество, 14.06.2022
Движение общественного транспорта продлят до часа ночи
В Бурятии прошёл всероссийский турнир памяти погибших ОМОНовцев
В Бурятии прошёл всероссийский турнир памяти погибших ОМОНовцев
Общество, 14.06.2022
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов
В вузах Бурятии увеличилось количество бюджетных мест
В вузах Бурятии увеличилось количество бюджетных мест
Общество, 14.06.2022
Лидером увеличения числа бюджетных мест стал ВСГУТУ
Иркутская зоогалерея приютила бывшего домашнего соболя
Иркутская зоогалерея приютила бывшего домашнего соболя
Общество, 14.06.2022
Прежним хозяевам Бося стал показывать свой звериный характер  
Жителей Бурятии просят пока не лезть в воду
Жителей Бурятии просят пока не лезть в воду
Общество, 14.06.2022
Несмотря на жаркую погоду, вода остаётся ещё холодной и опасной
Жара до +34 градусов придёт в Бурятию
Жара до +34 градусов придёт в Бурятию
Общество, 14.06.2022
Синоптики представили прогноз погоды до конца рабочей недели  
Жители Бурятии три дня собирали валежник в заказнике
Жители Бурятии три дня собирали валежник в заказнике
Общество, 14.06.2022
На заготовку топлива на зиму приехали  около 20 автомобилистов  
Нонна Гришаева собирается отдохнуть на Байкале
Нонна Гришаева собирается отдохнуть на Байкале
Общество, 14.06.2022
Актриса рассказала о планах посетить знаменитое озеро  
В Бурятии стоящие на учёте подростки сплавились по Селенге
В Бурятии стоящие на учёте подростки сплавились по Селенге
Общество, 14.06.2022
Ребята преодолели 20 километров по реке
Россияне активно летают в Корею и Японию через Улан-Удэ
Россияне активно летают в Корею и Японию через Улан-Удэ
Общество, 14.06.2022
Рейс в Монголию используется как «мост» в Азию  
На глазах у улан-удэнцев хищная птица полакомилась голубем
На глазах у улан-удэнцев хищная птица полакомилась голубем
Общество, 14.06.2022
Такие хищные птицы частенько залетают в город
В Улан-Удэ суд обязал «Водоканал» взяться за изношенные сети
В Улан-Удэ суд обязал «Водоканал» взяться за изношенные сети
Общество, 14.06.2022
Из-за аварийного состояния сетей местные жители не раз оставались без воды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^