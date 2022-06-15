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В Иркутске напишут Большой антинаркотический диктант

В Иркутске напишут Большой антинаркотический диктант
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится 23 июня

В Иркутске проведут Большой антинаркотический диктант, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. Мероприятие стартует 23 июня в 11:00 в онлайн-формате на платформе YouTube. Проверить свои знания может любой желающий старше 14 лет.

Задания разделены на три этапа: написание диктанта, ответ на вопрос, проверка эрудиции с помощью экспресс-теста.

- Акцию проводят с целью профилактики наркозависимости и расширения знаний об опасности употребления наркотических и психотропных веществ, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Для участия в диктанте необходимо направить заявку в областной центр профилактики наркомании на электронную почту: [email protected] .

Возрастное ограничение 16+
Иркутск диктант антинаркотическая пропаганда

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