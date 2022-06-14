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В Улан-Удэ с самокатчиками провели профилактические беседы

В Улан-Удэ с самокатчиками провели профилактические беседы
Общество,  Фото:ОГИБДД по Бурятии
Непогода не смутила любителей двухколёсной езды

В пятницу, 10 июня, в парке имени Орешкова сотрудники ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ совместно с сотрудниками ПДН, участковыми, ППС, провели профилактический рейд отношении пользователей самокатов.

Несмотря на дождливую погоду, на улицах было достаточно самокатчиков.

С ними проводились профилактические беседы, раздавались памятки, также стражи порядка доводили информацию об ответственности за нарушение пользователями самокатов правил дорожного движения, сообщили «Байкал-Daily» в ОГИБДД по Бурятии.




 
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая на улице Бабушкина в Улан-Удэ 17-летний подросток на электросамокате попал в ДТП. Юношу сбил автомобиль «Хонда». Одиннадцатиклассника доставили в больницу для осмотра.



ГИБДД

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