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В Чите городской пляж на озере Кенон, расположенный на улице Рахова, с 15 июня официально приступает к работе.
Сегодня,14 июня, на пляж выехали представители администрации Железнодорожного района Читы, управления ГО и ЧС, эксплуатирующей пляж организации, комитета городского хозяйства и ГУ МЧС по Забайкальскому краю. Они проверили готовность пляжа к приёму отдыхающих.
- Все необходимые требования в части организации здесь работы спасателей, медиков и полиции выполнены в полном объёме. Водолазы почистили дно от мусора. Кроме этого, на пляже были созданы различные зоны отдыха, установлены новые лавочки, беседки и кабинки для переодевания, буйки, площадка для игры в пляжный волейбол. Также на территории смонтирована новая система видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба администрации Читы.
Пляж будет открыт для посещений ежедневно с 10 до 21 часа.
В Чите открывается городской пляж
Общество, Фото:
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