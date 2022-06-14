В Чите открывается городской пляж

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Купальный сезон начнётся 15 июня



В Чите городской пляж на озере Кенон, расположенный на улице Рахова, с 15 июня официально приступает к работе.



Сегодня,14 июня, на пляж выехали представители администрации Железнодорожного района Читы, управления ГО и ЧС, эксплуатирующей пляж организации, комитета городского хозяйства и ГУ МЧС по Забайкальскому краю. Они проверили готовность пляжа к приёму отдыхающих.



- Все необходимые требования в части организации здесь работы спасателей, медиков и полиции выполнены в полном объёме. Водолазы почистили дно от мусора. Кроме этого, на пляже были созданы различные зоны отдыха, установлены новые лавочки, беседки и кабинки для переодевания, буйки, площадка для игры в пляжный волейбол. Также на территории смонтирована новая система видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба администрации Читы.



Пляж будет открыт для посещений ежедневно с 10 до 21 часа.

