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В Бурятии пройдёт турнир по разбиванию хребтовой кости

В Бурятии пройдёт турнир по разбиванию хребтовой кости
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортсмены поборются за квадроцикл

18 июня в Закаменском районе Бурятии пройдёт республиканский турнир по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган». Соревнования проведут в селе Шара-Азарга.

Заседание судейской коллегии и жеребьёвка начнутся в 9:00. Турнир стартует в 10:00. Торжественное открытие запланировано на 12:00.

Соревнования проводятся в личном и командном первенстве. Для участия в турнире допускаются возрастные категории: от 5 до 13 лет, от 14 до 21 года, от 22 до 30 лет, от 31 до 39 лет, от 40 до 53 лет, 53 года и старше, женщины.

В командном первенстве каждая команда должна иметь:
- Набор костей КРС «hэер» - 70 штук (длина кости не меньше 15 см.);
- Команду из 7 человек;
- Заполненную заявку с подписями, подтверждающими ответственность самих участников, за личные вещи и собственную безопасность;
- Единую форму – национальный костюм (малгай, дэгэл, гутал).

Главный призом станет квадроцикл, сообщает отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Закаменского района.

Возрастное ограничение 0+
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