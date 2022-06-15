В Бурятии пройдёт турнир по разбиванию хребтовой кости

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Спортсмены поборются за квадроцикл



18 июня в Закаменском районе Бурятии пройдёт республиканский турнир по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган». Соревнования проведут в селе Шара-Азарга.



Заседание судейской коллегии и жеребьёвка начнутся в 9:00. Турнир стартует в 10:00. Торжественное открытие запланировано на 12:00.



Соревнования проводятся в личном и командном первенстве. Для участия в турнире допускаются возрастные категории: от 5 до 13 лет, от 14 до 21 года, от 22 до 30 лет, от 31 до 39 лет, от 40 до 53 лет, 53 года и старше, женщины.



В командном первенстве каждая команда должна иметь:

- Набор костей КРС «hэер» - 70 штук (длина кости не меньше 15 см.);

- Команду из 7 человек;

- Заполненную заявку с подписями, подтверждающими ответственность самих участников, за личные вещи и собственную безопасность;

- Единую форму – национальный костюм (малгай, дэгэл, гутал).



Главный призом станет квадроцикл, сообщает отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Закаменского района.



Возрастное ограничение 0+

