Движение общественного транспорта продлят до часа ночи
В Улан-Удэ в День города, который отметят 18 июня, перекроют центральные улицы, предупредила мэрия.
18 июня с 6:00 до 24:00 площадь Советов и прилегающие улицы Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова, а также проспект Победы, будут закрыты для автотранспорта. Объезд будет осуществляться по улицам Коммунистическая, Смолина и Борсоева.
После завершения праздничного шествия трудовых коллективов (0+) с 11:00-13:00 ГИБДД примет решение об открытии центра города для автобусных маршрутов.
– Вечером 18 июня, учитывая проведение праздничного фейерверка в 23:00, движение общественного транспорта будет продлено до часа ночи, то есть отправление последних автобусов с площади Советов будет в районе полуночи и начала часа ночи, – сообщил начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту Сергей Будагаев.
Продление работы автобусов производится только по маршрутам, путь следования которых проходит через площадь Советов.
В День города общественный транспорт в вечернее время будет работать следующим образом: а маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками (№№ 2, 3, 15, 29, 30, 37, 40, 55, 56, 77, 59, 82, 95, 97, 19, 33, 46, 92) - от 5 до 10 единиц пассажирского транспорта.
МУП «Городские маршруты» выпустит суммарно до 10 автобусов по маршрутам, обслуживающим отдалённые микрорайоны (№№ 3А, 10, 17 и др.).
МУП «Управление трамвая» организует выпуск восьми вагонов. В том числе по трамвайным маршрутам №№ 1, 2, 4 – по два вагона, по новым маршрутам №№ 7, 8 – по одному вагону.
Как сообщал «Байкал-Dailу», День города в этом году отметят с размахом. Запланировано карнавальное шествие, концерт Хабиба, фейерверк и множество других мероприятий.
Улан-Удэ исполняется 356 лет.
Центр Улан-Удэ перекроют в День города
Общество, Фото:
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