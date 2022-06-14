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В Бурятии прошёл всероссийский турнир памяти погибших ОМОНовцев

В Бурятии прошёл всероссийский турнир памяти погибших ОМОНовцев
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов

10 июня в Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир по боевому самбо памяти погибших сотрудников ОМОН Росгвардии.

В этом году на всероссийский турнир в Улан-Удэ съехались самбисты из спортивных федераций Оренбургской, Кемеровской, Иркутской, Амурской, Самарской, Ульяновской, Новосибирской областей, Пермского, Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев и Республик Башкортостан, Алтай и Хакасия, а также бойцы спецподразделения Росгвардии. Всего в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов.

- Боевое самбо отражает идею патриотического воспитания молодёжи. Этому виду спорта присущи героизм и мужество, именно такими были наши сослуживцы отряда мобильного особого назначения «Кречет», - отметил на открытии турнира начальник управления Росгвардии Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов.

На турнире было разыграно 28 комплектов медалей в семи весовых категориях.

Также родственники погибших сотрудников учредили и вручили спортсменам специальные призы: «За волю к победе» – Эрдэму Жамбалову, «За лучшую технику» – Алдару Будаеву, «Лучший боец» – Рустаму Конзошеву. Специальный приз от ОМОН «Кречет» получил Андрей Баранов.

За все время при исполнении служебных обязанностей погибли 11 сотрудников отряда мобильного особого назначения. Ранения получили 255 бойцов, 21 сотрудник стал инвалидом вследствие военных травм.
спорт самбо ОМОН Росгвардия

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