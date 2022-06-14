В вузах Бурятии увеличилось количество бюджетных мест





Такая образовательная политика стала следствием курса России на импортозамещение – теперь стране требуется больше технических и инженерных кадров.

20 июня в Бурятии стартует приёмная кампания в вузы.В этом году школы республики закончили 5553 выпускника. А число бюджетных мест для них в вузах Бурятии составило 2484. Таким образом, половина выпускников школ могут бесплатно получать высшее образование в вузах республики, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.По данным министерства образования и науки Бурятии, число бюджетных мест в вузах республики по программам бакалавриата и специалитета выросло на 302, или на 12%.В основном рост произошёл за счёт технических и инженерных специальностей, и лидером увеличения числа бюджетных мест стал ВСГУТУ. Например, такие специальности, как электро- и теплоэнергетика, техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, управление в технических системах, электроника, радиотехника и системы связи, технологии материалов получили сразу по 15-25 дополнительных мест.