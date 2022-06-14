Жара до +34 градусов придёт в Бурятию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики представили прогноз погоды до конца рабочей недели



В ближайшие три дня в Бурятии ожидается жаркая погода. Однако местами прогнозируются дожди и грозы.



По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 15 июня, по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +1,+6, днём +27,+32, местами +17,+22.



16-17 июня также переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +11,+16, местами +3,+8, днём +29,+34, местами +19,+24.

