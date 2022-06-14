Бурятской семье вручили медаль ордена «Родительская слава»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Семья проживает в Оловяннинском районе Забайкалья



В Забайкальском крае губернатор региона вручил медаль ордена «Родительская слава» Долгор Сиреновне и Бато-Жап Эрхатуевым из Оловяннинского района, которые состоят в браке уже 52 года. На награждение приехали четыре дочери, два зятя и внук.



По словам Долгор и Бато-Жап Эрхатуевых, воспитывать детей было несложно.



- Не скажу, чтобы нам было тяжело, просто старались, чтобы им было хорошо. Учителя хорошие были, тоже помогали с воспитанием детей. Нам помогала любовь к детям, а они смотрели на нас и уже друг о друге заботились. Главное, чтобы все вместе и дружно. В семье, говорят, нужно ни друг на друга смотреть, а в одну сторону. Вот мы и старались в одну сторону смотреть, поэтому так дружно и жили, – подчеркнула Долгор Эрхатуева.



У награждённой медалью пары четыре дочери, 10 внуков и трое правнуков. Глава семейства трудился в сельскохозяйственной артели «Улан Сэсэг» Оловяннинского района, где прошёл трудовой путь от тракториста до директора, с 2001 года находится на пенсии.



Долгор Сиреновна работала учителем, чабаном Забайкальского овцесовхоза, инспектором отдела кадров в сельскохозяйственной артели «Улан Сэсэг» Оловяннинского района.



Эрхатуевы на протяжении многих лет соблюдают традиции национальной, религиозной культуры, исторических обычаев бурятского народа. Также семья составила генеалогическое древо своего рода до шестого колена. Эрхатуевы ведут активную общественную деятельность: помогают нуждающимся, участвуют в благотворительных акциях. Семья заняла первое место в ежегодном районном семейном конкурсе «Семья – веков связующая нить». Кроме этого, за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие села Улан–Цацык награждена грамотой Оловяннинского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

