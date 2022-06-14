В Бурятии прошли республиканские соревнования по дартсу

Турнир проводился в административном центре Джидинского района



4 июня в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии впервые прошли республиканские соревнования по дартсу. Участвовали как и сильнейшие метатели дротиков – победители республиканских соревнований, имеющие звания кандидатов в мастера спорта, так и новички.



В соревнованиях выступили команды из Еравны, Иволги, Селенги, Закамны, города Улан-Удэ и сёл Джидинского района. Всего в турнире приняли участие 127 человек.



В игре до 501 очков победителем стал преподаватель физической культуры ПСОШ №1, житель села Нижний-Ичётуй Ш. Мункуев. Обладателем серебряной медали стал Б. Аюров (п. Иволга). Третье место завоевал ветеран А. Цыбенов (с. Нижний-Ичетуй). Среди женщин первое место заняла Б. Банзаракцаева (с. Гэгэтуй).



В игре с выбыванием среди начинающих первое место у Б. Эрдынеева из Иволги. Второе место досталось Б. Аюшееву из Еравны. Третье место выиграл ветеран А. Дансарунов из Нижнего Ичётуя.



Абсолютным победителем стал Д. Пунцуков, КМС из Иволгинского района.



Победители получили призы в виде живых валухов. Призёры награждены денежными призами, грамотами и медалями.



Специальный приз вручён А. Дагдунову – это именной кубок от федерации дартса Бурятии. Об этом сообщает паблик «Спорт в Джиде».

