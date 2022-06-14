В Кабанском районе Бурятии пробежали часовой забег

Общество, Фото: группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе»

Абсолютными чемпионами стали Александр Павлов и Светлана Немынова



12 июня в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии прошёл юбилейный 45-й часовой забег. Спортивное мероприятие было посвящено памяти подполковника милиции Юрия Климова .



После двух лет ковидных ограничений спортсмены, ветераны и любители бега в возрасте от 15 до 83 лет собрались на стадионе «Труд», чтобы принять участие в этом традиционном массовом забеге, сообщает группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе».



В упорной борьбе абсолютными чемпионами стали представители Кабанского района Павлов Александр и Немынова Светлана. Рекордсменами забега в своих возрастных категориях также стали: Немынова Светлана (35+) - 14 км 627 м, Секерина Татьяна (50+) - 12 км 230 м, Цыдыпылова Должин (60+) - 11 км 440 м и Дондоков Сокто (80+) - 7 км 560 м.

