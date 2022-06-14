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Нонна Гришаева собирается отдохнуть на Байкале

Нонна Гришаева собирается отдохнуть на Байкале
Общество, 
Актриса рассказала о планах посетить знаменитое озеро

Актриса театра и кино Нонна Гришаева в августе собирается посетить озеро Байкал. Об этом она рассказал в интервью, опубликованном в московской газете «Восточный округ». Корреспондент поинтересовался у Нонны, в чём секрет её прекрасного внешнего вида.

- Я регулярно занимаюсь йогой и соблюдаю диету. А моё место силы там, где море. Поэтому самый любимый город - Одесса. Очень люблю Грецию и Черногорию. И ещё невероятная страна — Мексика. Это у нас в семье цель номер один для путешествий. Очень хочется побывать в Новой Зеландии, мечтаю увидеть Байкал, в августе туда собираюсь, - рассказала Нонна Гришаева.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае Гришаева поделилась в соцсетях снимком Байкала, сделанном из самолёта. Актриса пролетала над озером, когда направлялась на гастроли в Забайкальский край. Тогда она рассказала, что Байкал – это её голубая мечта. 

Справка:

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. В 1994 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина. В 1994 года стала работать в театре имени Вахтангова, после ухода из которого продолжила сотрудничать в нём в качестве приглашённой артистки. В 1996 году сыграла Наташу в фильме «Первый удар», главную роль в котором сыграл Джеки Чан.

В 1998—2000 годах принимала участие в юмористической программе Василия Антонова и Александра Толоконникова «Бис».

В 2004 году сыграла свою первую взрослую главную роль в спектакле «Мадемуазель Нитуш». В этом же году пробовалась на главную роль в ситкоме «Моя прекрасная няня», но отказалась от участия в пользу «Мадемуазели Нитуш».

В 2005-2006 годах играла героиню второго плана в ситкоме Татьяны Догилевой «Люба, дети и завод». После его закрытия получила роль в другом ситкоме телеканала СТС «Кто в доме хозяин?».

В 2008-2013 годах исполняла одну из главных ролей в ситкоме телеканала СТС «Папины дочки».

В 2008 году стала постоянной актрисой труппы «Большой разницы» по приглашению продюсера проекта Александра Цекало. В 2011-2012 годах имела собственное комедийное шоу «Нонна, давай!» на Первом канале.

В 2012 году выпустила первый сольный альбом. В том же году стала ведущей проекта «Две звезды-3» (совместно с Дмитрием Нагиевым). К этому времени Нонна Гришаева вошла в число самых востребованных пародийных артисток на телевидении.

В 2013 году была ведущей первого сезона шоу «Один в один!» на Первом канале (совместно с Александром Олешко), в 2015 году стала приглашённым членом жюри этого шоу на телеканале «Россия-1». В 2013-2014 годах была участницей пародийного шоу «Повтори!». В 2021 году была третейским судьёй в одном из выпусков шоу «Точь-в-точь».

В 2014 году губернатор Московской области Андрей Воробьёв назначил Нонну Гришаеву художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя.

Также она является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.
актеры Байкал

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