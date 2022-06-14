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В Бурятии стоящие на учёте подростки сплавились по Селенге

В Бурятии стоящие на учёте подростки сплавились по Селенге
Общество,  Фото:предоставлено УФСИН по Бурятии
Ребята преодолели 20 километров по реке

В Бурятии подростки, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, совершили сплав по реке Селенга.

- Подросткам продемонстрировали, как собираются катамараны и спускаются на воду, познакомили ребят с основами управления судном и провели инструктаж о правилах поведения на воде. После чего ребята отправились в увлекательное путешествие, - рассказали в УФСИН по Бурятии.

За семь часов они преодолели расстояние в 20 км по маршруту от села Кибалино до села Ганзурино.

Мероприятие получило название «Лови волну, Селенга - 2022».




сплав Селенга

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