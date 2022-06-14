В Бурятии стоящие на учёте подростки сплавились по Селенге

Общество, Фото: предоставлено УФСИН по Бурятии

Ребята преодолели 20 километров по реке



В Бурятии подростки, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, совершили сплав по реке Селенга.



- Подросткам продемонстрировали, как собираются катамараны и спускаются на воду, познакомили ребят с основами управления судном и провели инструктаж о правилах поведения на воде. После чего ребята отправились в увлекательное путешествие, - рассказали в УФСИН по Бурятии.



За семь часов они преодолели расстояние в 20 км по маршруту от села Кибалино до села Ганзурино.



Мероприятие получило название «Лови волну, Селенга - 2022».









