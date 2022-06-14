Республиканский чемпионат пройдёт в конце июня
В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста, пенсионеров и инвалидов. Так, в Кяхтинском районе в селе Кудара-Сомон на базе местной школы уже прошёл районный этап. В состязаниях приняли участие 16 человек. Это мужчины старше 60 лет и женщины возрастной категории 55+.
Пожилые состязались в номинациях «Работа на смартфоне», «Работа в поисковой системе» и «Финансовая грамотность в цифровой среде».
- Первое место заняла Марина Анатольевна Фалилеева, второе место у Светланы Дугаровны Максимовой. Третье место разделили Любовь Георгиевна Матвиенко и Валентина Доржиевна Хасоева. Первое место среди мужчин занял Андрей Викторович Попов, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району Ирина Сафронова.
По её словам, победители награждены грамотами и ценными подарками. Из числа победителей соревнования будут выбраны кандидаты для участия в XII республиканском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Бурятии. А далее, в случае и этой победы – они отправятся отстаивать честь региона на всероссийском уровне.
- На участие в XII чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров подали 32 заявки из 18 районов, - отметили в пресс-службе министерства соцзащиты Бурятии. – Ориентировочно он пройдёт в конце июня 2022 года.
Пенсионеры Бурятии соревнуется в компьютерном многоборье
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Купальный сезон начнётся 15 июня
Турнир пройдёт в Малайзии
Супруги Шелкуновы отметили 50-летие семейной жизни
Мама-волчица около месяца оберегала щенят от окружающих
В Чувашии прошла презентация проекта
Соревнования проходили в столице Удмуртии
Впервые здесь пройдёт «Фестиваль чая»
На отставание от графика повлияли две причины
В список попали БГУ, ВСГУТУ, БГСХА и ВСГИК
Эскизами поделился зампред правительства Бурятии
Непогода не смутила любителей двухколёсной езды
Ещё один новый детский сад в столице Бурятии готовится к сдаче в эксплуатацию
Местных жителей призывают быть осторожными
МЧС напомнило о недопустимости поджога тополиного пуха
Баннер появился на Каширском шоссе