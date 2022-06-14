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Пенсионеры Бурятии соревнуется в компьютерном многоборье

Пенсионеры Бурятии соревнуется в компьютерном многоборье
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Республиканский чемпионат пройдёт в конце июня

В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста, пенсионеров и инвалидов. Так, в Кяхтинском районе в селе Кудара-Сомон на базе местной школы уже прошёл районный этап. В состязаниях приняли участие 16 человек. Это мужчины старше 60 лет и женщины возрастной категории 55+.

Пожилые состязались в номинациях «Работа на смартфоне», «Работа в поисковой системе» и «Финансовая грамотность в цифровой среде».

- Первое место заняла Марина Анатольевна Фалилеева, второе место у Светланы Дугаровны Максимовой. Третье место разделили Любовь Георгиевна Матвиенко и Валентина Доржиевна Хасоева. Первое место среди мужчин занял Андрей Викторович Попов, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району Ирина Сафронова.

По её словам, победители награждены грамотами и ценными подарками. Из числа победителей соревнования будут выбраны кандидаты для участия в XII республиканском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Бурятии. А далее, в случае и этой победы – они отправятся отстаивать честь региона на всероссийском уровне.

- На участие в XII чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров подали 32 заявки из 18 районов, - отметили в пресс-службе министерства соцзащиты Бурятии. – Ориентировочно он пройдёт в конце июня 2022 года.

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