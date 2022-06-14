В Бурятии военные повышают мастерство вождения боевых машин

Общество, Фото: из архива

Занятия проходит на танкодроме



С военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа начались занятия по вождению боевых машин пехоты БМП-2. Мероприятия проходят на общевойсковом полигоне «Бурдуны» в Бурятии, сообщили в пресс-службе ВВО.



Занятия идут на танкодроме полигона, который оборудован специальными препятствиями. Среди них противотанковые рвы, эскарпы и контрэскарпы, подъёмы и спуски, косогоры, колейные мосты.



Практическому вождению боевых машин предшествовали занятия по закреплению теоретических основ вождения боевых машин в различных метеоусловиях. В том числе использовались современные тренажёры для механиков-водителей.



Так, механики-водители сдали зачёты по правилам вождения техники и прошли инструктаж по соблюдению требований безопасности.



В ходе практического вождения военнослужащие повышают своё мастерство в приёмах маневрирования на скоростной трассе, выполняют повороты и развороты различной сложности, преодолевают овраги, искусственные и естественные препятствия.



