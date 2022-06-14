Занятия проходит на танкодроме
С военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа начались занятия по вождению боевых машин пехоты БМП-2. Мероприятия проходят на общевойсковом полигоне «Бурдуны» в Бурятии, сообщили в пресс-службе ВВО.
Занятия идут на танкодроме полигона, который оборудован специальными препятствиями. Среди них противотанковые рвы, эскарпы и контрэскарпы, подъёмы и спуски, косогоры, колейные мосты.
Практическому вождению боевых машин предшествовали занятия по закреплению теоретических основ вождения боевых машин в различных метеоусловиях. В том числе использовались современные тренажёры для механиков-водителей.
Так, механики-водители сдали зачёты по правилам вождения техники и прошли инструктаж по соблюдению требований безопасности.
В ходе практического вождения военнослужащие повышают своё мастерство в приёмах маневрирования на скоростной трассе, выполняют повороты и развороты различной сложности, преодолевают овраги, искусственные и естественные препятствия.
В Бурятии военные повышают мастерство вождения боевых машин
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Такие хищные птицы частенько залетают в город
Алексею Мартынову было 19 лет
Из-за аварийного состояния сетей местные жители не раз оставались без воды
Восстановительные работы на размытой дороге ведутся десять дней
Люди были недовольны увеличившимся размером платы на общедомовые нужды
Днём +25, +30 градусов
Основные партии республики определились с кандидатами на выборы главы Бурятии
Над постановкой «Бальжан Хатан» работает главный художник по свету театра «Ленком»
Широкие дорожки позволят всей семье удобно гулять и наблюдать за животными, не сталкиваясь при этом с другими посетителями
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Преступление произошло в апреле
Зал оснащён специальным звуковым и мультимедийным оборудованием
Для выставки подобраны работы, которые помогут зрителям окунуться в жизнь и быт кочевника и воина
Нарушителей обнаружили сотрудники рудника при обходе территории
Дерево было заражено грибковой гнилью