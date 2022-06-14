 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июня

13 июня

Популярное

В Агинском округе выберут лучшую «Онон хатан»

В Агинском округе выберут лучшую «Онон хатан»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фестиваль станет женским аналогом «Бабжын наадан»

16 июня в Агинском Бурятском округе, на берегу реки Онон пройдёт первый открытый фестиваль конкурс среди женщин. Участницы будут демонстрировать традиционные умения, творческие способности и навыки хозяйки. Мероприятие проведут на туристической базе «Приононье» в селе Будулан.

- Торжественное открытие фестиваля состоится с 11 часов, затем пройдут конкурсные выступления. Участницы представят себя, презентуют свои таланты в конкурсе «Онон хатан эжыгээ магтан дуулая!». Во втором конкурсе «Гуламтын эзэнэй шадабари» участницы будут выявлять лучших в плетении тесёмки (сохимол), в изготовлении пуговицы «Сомпи» и прядении шерсти. В третьем конкурсе «Хатарая!» будут выявляться хореографические умения в выполнении движений ёхора, - сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо конкурсных выступлений, будут организованы мастер-классы по валянию шерсти, по изготовлению изделий из войлока, дерева, элементов ковроткачества, гобелена, мозаики, художественной росписи по дереву, обработки кожи и другие.

- Конкурс проводится по аналогии с «Бабжын наадан», где мужчины выявляют самых сильных в троеборье. «Онон хатан – хранительница очага» признан лучшим событийным проектом. На его реализацию выделены грантовые средства. Надеемся, что фестиваль привлечёт наших мастериц, станет зрелищным мероприятием и полюбится зрителям, – отметила председатель комитета культуры Агинского района Хандажап Дугарова.

Возрастное ограничение 0+
Агинский Бурятский округ Бурятия фестиваль конкурс женщины

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ представят проект «Art Wall»
В Улан-Удэ представят проект «Art Wall»
Общество, 14.06.2022
В программе: лекции, встречи, мастер-классы, игра, концерт и маркет
В Агинском округе выберут лучшую «Онон хатан»
В Агинском округе выберут лучшую «Онон хатан»
Общество, 14.06.2022
Фестиваль станет женским аналогом «Бабжын наадан»
В Бурятии стартовал футбольный фестиваль
В Бурятии стартовал футбольный фестиваль
Общество, 14.06.2022
Финальные игры пройдут завтра
В Улан-Удэ устроят «мусорное рандеву»
В Улан-Удэ устроят «мусорное рандеву»
Общество, 14.06.2022
Жителей региона приглашают поучаствовать в уборке мусора
Бурятской семье вручили медаль ордена «Родительская слава»
Бурятской семье вручили медаль ордена «Родительская слава»
Общество, 14.06.2022
Семья проживает в Оловяннинском районе Забайкалья
Школы Бурятии оснастят флагами и гербами России
Школы Бурятии оснастят флагами и гербами России
Общество, 14.06.2022
Они поступят в учебные заведения республики к сентябрю
В Бурятии верующие отметили день Святой Троицы
В Бурятии верующие отметили день Святой Троицы
Общество, 14.06.2022
Прихожане Свято-Троицкой Селенгинской обители были награждены медалями
В Бурятии прошли республиканские соревнования по дартсу
В Бурятии прошли республиканские соревнования по дартсу
Общество, 14.06.2022
Турнир проводился в административном центре Джидинского района
В Забайкалье «переписали» даурских журавлей
В Забайкалье «переписали» даурских журавлей
Общество, 14.06.2022
На реке Борзе завершён учёт пернатых
Пенсионеры Бурятии соревнуется в компьютерном многоборье
Пенсионеры Бурятии соревнуется в компьютерном многоборье
Общество, 14.06.2022
Республиканский чемпионат пройдёт в конце июня
В Кабанском районе Бурятии пробежали часовой забег
В Кабанском районе Бурятии пробежали часовой забег
Общество, 14.06.2022
Абсолютными чемпионами стали Александр Павлов и Светлана Немынова
В Бурятии на ЕГЭ по немецкому языку никто не пришёл
В Бурятии на ЕГЭ по немецкому языку никто не пришёл
Общество, 14.06.2022
14 июня выпускники сдавали ЕГЭ по иностранным языкам
В Чите открывается городской пляж
В Чите открывается городской пляж
Общество, 14.06.2022
Купальный сезон начнётся 15 июня
В Закаменском районе Бурятии чествовали «золотых» юбиляров
В Закаменском районе Бурятии чествовали «золотых» юбиляров
Общество, 14.06.2022
Супруги Шелкуновы отметили 50-летие семейной жизни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^