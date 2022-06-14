В Агинском округе выберут лучшую «Онон хатан»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фестиваль станет женским аналогом «Бабжын наадан»



16 июня в Агинском Бурятском округе, на берегу реки Онон пройдёт первый открытый фестиваль конкурс среди женщин. Участницы будут демонстрировать традиционные умения, творческие способности и навыки хозяйки. Мероприятие проведут на туристической базе «Приононье» в селе Будулан.



- Торжественное открытие фестиваля состоится с 11 часов, затем пройдут конкурсные выступления. Участницы представят себя, презентуют свои таланты в конкурсе «Онон хатан эжыгээ магтан дуулая!». Во втором конкурсе «Гуламтын эзэнэй шадабари» участницы будут выявлять лучших в плетении тесёмки (сохимол), в изготовлении пуговицы «Сомпи» и прядении шерсти. В третьем конкурсе «Хатарая!» будут выявляться хореографические умения в выполнении движений ёхора, - сообщает пресс-служба администрации округа.



Помимо конкурсных выступлений, будут организованы мастер-классы по валянию шерсти, по изготовлению изделий из войлока, дерева, элементов ковроткачества, гобелена, мозаики, художественной росписи по дереву, обработки кожи и другие.



- Конкурс проводится по аналогии с «Бабжын наадан», где мужчины выявляют самых сильных в троеборье. «Онон хатан – хранительница очага» признан лучшим событийным проектом. На его реализацию выделены грантовые средства. Надеемся, что фестиваль привлечёт наших мастериц, станет зрелищным мероприятием и полюбится зрителям, – отметила председатель комитета культуры Агинского района Хандажап Дугарова.



Возрастное ограничение 0+

