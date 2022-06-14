Алексею Мартынову было 19 лет
9 июня жительнице села Хасурта Хоринского района вручили государственную награду – орден Мужества, которым посмертно наградили её сына Алексея Мартынова. Алексей погиб в ходе спецоперации на Украине в середине марта.
Орден Мужества матери героя вручил военный комиссар по Хоринскому и Кижингинскому району Борис Цыбиков. «Алексей будет жить в нашей памяти, в наших сердцах вечно. Достойный сын своего Отечества!» - сообщается в группе «Хоринск-инфо».
Алексей Мартынов погиб в возрасте 19 лет.
Он родился 3 октября 2002 года в селе Хасурта Хоринского района. Его близкие и друзья рассказывают, что Алексей был хорошим другом, всегда готовым прийти на помощь, был добрым и отзывчивым. После окончания Хасуртайской средней школы поступил в Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта. С отличием окончив учёбу, получил профессию слесаря железнодорожных путей.
В июне 2021 года был призван на срочную службу, служил в морской пехоте во Владивостоке. В 2022 году заключил контракт, продолжив службу в морской пехоте.
Алексей погиб 15 марта.
В Бурятии матери погибшего на Украине морпеха вручили орден Мужества
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