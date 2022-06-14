Из-за аварийного состояния сетей местные жители не раз оставались без воды
МУП «Водоканал» в Улан-Удэ через суд обязали отремонтировать ветхие сети водоснабжения в Железнодорожном районе. Иск подала прокуратура, которая в ходе проверки установила, что 20 участков сетей водоснабжения протяжённостью 1420 метров имеют высокую степень изношенности. К этим сетям подключены 39 многоквартирных домов на улице Шаляпина, Яковлева, Коллективная, Нахимова, Гагарина.
- Участки состоят в реестре муниципальной собственности и переданы муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» по договору аренды. В соответствии с договором арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить капитальный и текущий ремонты, нести расходы на его содержание. Отсутствие капитального ремонта привело к возникновению в 2020-2021 годах аварийных ситуаций, отключению от водоснабжения жителей многоквартирных домов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
К МУП «Водоканал» был предъявлен иск о проведении капитального ремонта указанных сетей до 31 декабря 2022 года. Суд удовлетворил иск.
Решение вступило в законную силу.
В Улан-Удэ суд обязал «Водоканал» взяться за изношенные сети
Общество, Фото:
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