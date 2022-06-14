Жители дома в Улан-Удэ судились из-за общедомового прибора учёта

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Люди были недовольны увеличившимся размером платы на общедомовые нужды



Жители многоквартирного дома по улице Покровская в Улан-Удэ обратились в прокуратуру с заявлением о несогласии с размером платы за электрическую энергию, потреблённую на общедомовые нужды. С 1 августа 2020 года размер платы увеличился до 400 рублей.



В ходе проверки выявлены нарушения порядка ввода общедомового прибора учёта в эксплуатацию. Прибор учёта электрической энергии введён в эксплуатацию в 2015 году.



- Собственники дома о дате, времени допуска прибора учёта в эксплуатацию не извещались, полномочия лица, подписавшего акт ввода в эксплуатацию прибора от имени собственников, документально не подтверждены. Данный прибор учёта нельзя признать расчётным, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление к акционерному обществу «Читаэнергосбыт» о возложении обязанности производить начисление платы за электрическую энергию, потреблённую на общедомовые нужды многоквартирного дома, исходя из установленного норматива до введения в эксплуатацию прибора учёта, произвести перерасчёт начисленной платы с 1 августа 2020 года.



Суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу.

