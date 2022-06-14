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Жители дома в Улан-Удэ судились из-за общедомового прибора учёта

Жители дома в Улан-Удэ судились из-за общедомового прибора учёта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди были недовольны увеличившимся размером платы на общедомовые нужды

Жители многоквартирного дома по улице Покровская в Улан-Удэ обратились в прокуратуру с заявлением о несогласии с размером платы за электрическую энергию, потреблённую на общедомовые нужды. С 1 августа 2020 года размер платы увеличился до 400 рублей.

В ходе проверки выявлены нарушения порядка ввода общедомового прибора учёта в эксплуатацию. Прибор учёта электрической энергии введён в эксплуатацию в 2015 году.

- Собственники дома о дате, времени допуска прибора учёта в эксплуатацию не извещались, полномочия лица, подписавшего акт ввода в эксплуатацию прибора от имени собственников, документально не подтверждены. Данный прибор учёта нельзя признать расчётным, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление к акционерному обществу «Читаэнергосбыт» о возложении обязанности производить начисление платы за электрическую энергию, потреблённую на общедомовые нужды многоквартирного дома, исходя из установленного норматива до введения в эксплуатацию прибора учёта, произвести перерасчёт начисленной платы с 1 августа 2020 года.

Суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.
прокуратура

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