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Евгений Виноградов о рок-мюзикле: «Это будет моя пятая постановка в Бурятии»

Евгений Виноградов о рок-мюзикле: «Это будет моя пятая постановка в Бурятии»
Общество,  Фото:пресс-служба театра оперы и балета
Над постановкой «Бальжан Хатан» работает главный художник по свету театра «Ленком» 

16 и 17 июня в бурятском театре оперы и балета состоится премьера рок-мюзикла «Бальжан Хатан» (6+). Остались считанные дни до премьеры, проводятся финальные репетиции. В Бурятию из Москвы приехал художник по свету Евгений Виноградов - главный художник Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», педагог школы-студии МХАТ. О том, как проходит работа над постановкой, он рассказал в интервью.

- Вы первый раз в Улан-Удэ?

- Нет, я уже 4 спектакля сделал здесь. Это будет моя пятая постановка в Бурятии. Примечательно, что среди поставленных спектаклей есть те, которые были поставлены на сцене Бурятского театра оперы и балета. Все спектакли, над которыми я работал в Бурятии, ставил Олег Юмов. Мы знакомы с 2011 года, он тогда учился в ГИТИСе на курсе Сергея Васильевича Женовача. Я учился в Школе-студии МХАТ, и мы делали совместные постановки сначала в учебных аудиториях, а потом со многими режиссёрами этого курса я поработал почти по всей России.

- Вы знакомы с историей Бальжан Хатан?

- Мне очень интересна роль сильных женщин в истории, женщин, которые многое сделали для своего народа. Это всегда очень приятно, когда в театре ставятся истории о национальных героях. Интересно узнавать этих людей, их судьбы, стараться, чтобы это популяризировалось, чтобы народ чтил память. В данном случае хотелось бы, чтобы не только буряты, но и Россия, весь мир узнали историю Бальжан Хатан.

- А каким вы видите свет в постановке?

- Естественно, динамичный. Очень много музыкальных номеров - не классических оперных. Музыка динамичная с элементами современной музыки. Поэтому свет будет не классический, а ближе к элементам концертного освещения.

- А свет может «говорить» в постановках?

- Конечно, потому что светом мы можем расставить акценты, расширять и сужать пространство. Отмечу, что ещё очень важную роль играет цвет. К примеру, спокойный сине-зелёный тон говорит о каких-то природных явлениях. Красный может выражать и любовь, и ненависть, и агрессию. Жёлтые тона несут солнечное настроение, покой, умиротворённость. Именно свет и цвет могут выражать на сцене очень большие и интересные эмоции.

- Как Вы думаете, почему стоит сходить на рок-мюзикл «Бальжан Хатан»?

- Потому что это необычно, во-первых. Потому что премьера будет здесь – в театре оперы и балета. К тому же, это постановка одного из лучших режиссёров Бурятии Олега Юмова. Это очень серьёзный, вдумчивый режиссёр. Мне всегда очень интересно с ним работать.

- Как Вам в целом у нас в Бурятии?

- Я был здесь 10 лет назад. Всё меняется, многое в лучшую сторону. Тепло, хорошо, лето. Очень редко бывают постановки в летние месяцы. Лето – это всегда подъём настроения. Я рад, что «Бальжан Хатан» именно в это время выйдет. Надеюсь, жители и гости города с удовольствием её посмотрят.

- Спасибо.

Справка:

Рок-мюзикл «‎Бальжан хатан»‎ — это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным музыкальным языком. Постановка создана при поддержке министерства культуры Бурятии с целью поддержки, сохранения и развития бурятского языка и культуры, а также — с целью привлечения молодёжи. Художники Чимита Зундуева и Сэсэг Дондокова создают образы героев, в которых можно увидеть элементы стиля аниме и современных компьютерных игр. Костюмы и декорации будут сделаны в стилистике рок-жанра.


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