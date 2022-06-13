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В Баргузинском районе Бурятии открылся конный клуб

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия

11 июня в улусе Улюкчикан Баргузинского района открылся конный клуб «Хурин хээр». Были организованы конные скачки, показательные выступления по иппотерапии и конной стрельбе из лука. В галопе 1 место занял Баир Намжилов, в скачках рысью первым пришёл Дамбо Ринчино.

Проект реализуется по инициативе ТОС «Зуун Улюкчикан» и Благотворительного фонда Богини Янжимы.

Организаторы и идейные вдохновители — Софья Базаровна Ухинова и Андрей Ракшаевич Дондупов. Основная цель проекта заключается в создании на базе конного клуба спортивно-оздоровительной площадки для оказания социальной, реабилитационной, профилактической помощи в форме занятий по иппотерапии (лечебной верховой езде).
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