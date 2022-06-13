В Баргузинском районе Бурятии открылся конный клуб

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия



11 июня в улусе Улюкчикан Баргузинского района открылся конный клуб «Хурин хээр». Были организованы конные скачки, показательные выступления по иппотерапии и конной стрельбе из лука. В галопе 1 место занял Баир Намжилов, в скачках рысью первым пришёл Дамбо Ринчино.



Проект реализуется по инициативе ТОС «Зуун Улюкчикан» и Благотворительного фонда Богини Янжимы.



Организаторы и идейные вдохновители — Софья Базаровна Ухинова и Андрей Ракшаевич Дондупов. Основная цель проекта заключается в создании на базе конного клуба спортивно-оздоровительной площадки для оказания социальной, реабилитационной, профилактической помощи в форме занятий по иппотерапии (лечебной верховой езде).

