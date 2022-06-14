 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июня

13 июня

Популярное

В Бурятии местами кратковременные дожди, грозы

В Бурятии местами кратковременные дожди, грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём +25, +30 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 июня по республике: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер переменный 3-8, днём в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +9, +14, местами +1, +6, днём +25, +30, местами +15, +20.

В Улан-Удэ утром возможен небольшой дождь, днём тёплая погода. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью +12, +14, днём +26, +28.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Куда выдвинули Алексея Цыденова? И кто такой Виктор Малышенко?
Куда выдвинули Алексея Цыденова? И кто такой Виктор Малышенко?
Общество, 13.06.2022
Основные партии республики определились с кандидатами на выборы главы Бурятии
Евгений Виноградов о рок-мюзикле: «Это будет моя пятая постановка в Бурятии»
Евгений Виноградов о рок-мюзикле: «Это будет моя пятая постановка в Бурятии»
Общество, 13.06.2022
Над постановкой «Бальжан Хатан» работает главный художник по свету театра «Ленком»
В живом уголке Этнографического музея Улан-Удэ расширят пешеходные дорожки
В живом уголке Этнографического музея Улан-Удэ расширят пешеходные дорожки
Общество, 13.06.2022
Широкие дорожки позволят всей семье удобно гулять и наблюдать за животными, не сталкиваясь при этом с другими посетителями
В Баргузинском районе Бурятии открылся конный клуб
В Баргузинском районе Бурятии открылся конный клуб
Общество, 13.06.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В Гусиноозёрске появился виртуальный концертный зал
В Гусиноозёрске появился виртуальный концертный зал
Общество, 13.06.2022
Зал оснащён специальным звуковым и мультимедийным оборудованием
В Улан-Удэ в дни театральной премьеры организуют выставку работ Жигжита Баясхаланова
В Улан-Удэ в дни театральной премьеры организуют выставку работ Жигжита Баясхаланова
Общество, 13.06.2022
Для выставки подобраны работы, которые помогут зрителям окунуться в жизнь и быт кочевника и воина
Троих забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
Троих забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
Общество, 13.06.2022
Нарушителей обнаружили сотрудники рудника при обходе территории
В Улан-Удэ упавшая ветка тополя повредила крышу дома
В Улан-Удэ упавшая ветка тополя повредила крышу дома
Общество, 13.06.2022
Дерево было заражено грибковой гнилью
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 13.06.2022
В регионе действует особый противопожарный режим
В Улан-Удэ утонул мужчина
В Улан-Удэ утонул мужчина
Общество, 13.06.2022
Трагедия произошла недалеко от Удинского моста
В Бурятии ожидается жаркая погода
В Бурятии ожидается жаркая погода
Общество, 13.06.2022
Местами воздух прогреется до +32
Роскосмос опубликовал снимок Байкал из космоса
Роскосмос опубликовал снимок Байкал из космоса
Общество, 12.06.2022
Фото главных природных достопримечательностей страны опубликовали ко Дню России
На Украине погиб сержант из Бурятии
На Украине погиб сержант из Бурятии
Общество, 12.06.2022
С Евгением Ануфриевым простятся в Кяхте

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^