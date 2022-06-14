Днём +25, +30 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 июня по республике: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер переменный 3-8, днём в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +9, +14, местами +1, +6, днём +25, +30, местами +15, +20.
В Улан-Удэ утром возможен небольшой дождь, днём тёплая погода. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью +12, +14, днём +26, +28.
В Бурятии местами кратковременные дожди, грозы
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