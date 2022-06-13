В Улан-Удэ в дни театральной премьеры организуют выставку работ Жигжита Баясхаланова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Для выставки подобраны работы, которые помогут зрителям окунуться в жизнь и быт кочевника и воина



Бурятский театр оперы и балета завершит театральный сезон премьерой рок- мюзикла «Бальжан Хатан» 16 и 17 июня (6+).



В премьерные дни в фойе театра будет организована выставка работ (0+) известного оружейника, скульптора, ювелира, заслуженного художника Бурятии Жигжита Баясхаланова, а также скульпторов Алексея Симонова, Надежды Супониной, Сергея Фалькина.



Жигжит Баясхаланов представит бурятские и монгольские ножи, композиции «Хранитель», «Маленький воин» и скульптуру «Баран». Также зрители смогут увидеть бронзовую скульптуру Надежды Супониной «Барашек», скульптуру «Шаман» в исполнении Сергея Фалькина и композицию из керамики «Двое» Алексея Симонова.



Для выставки на премьерные показы подобраны работы, которые, по мнению сотрудников «Галерии Жигжита Баясхаланова», помогут зрителям окунуться в жизнь и быт кочевника и воина.



- Ведь идеи для своих работ Жигжит Баясхаланов черпает в наследии предков, вдохновляясь бурятским эпосом и заимствуя мотивы национального бурятского костюма и орнамента. Для декорирования использует элементы традиционной бурятской символики, в основе которой лежат древние сакральные знания, и, конечно, источником вдохновения служит безгранично прекрасная и разнообразная в своих формах природа. Также почвой для его творчества служат произведения народного творчества, изучение быта и обычаев предков, их верования и культы, чтение исторических книг и летописей – артефактов жизни древних бурят-монголов, - отмечают в театре.



Наследие кочевников обширно. Выразительный пример обращения творчества Жигжита Баясхаланова к истокам предков – бурятские и монгольские ножи. Мастерская Жигжита Баясхаланова создаёт ножи в традиционном стиле, подобные тем, которые испокон веков рождались в руках искусных мастеров-дарханов.



Рок-мюзикл «‎Бальжан хатан»‎ — это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным музыкальным языком. А сама бурятская княжна Бальжан Хатан считается национальной героиней.



Постановка «Бальжан Хатан» создана при поддержке министерства культуры Бурятии с целью поддержки, сохранения и развития бурятского языка и культуры, а также — с целью привлечения молодёжи. Как ранее отметила министр культуры Соелма Дагаева, это будет грандиозная премьера и уникальный шанс насладиться прекрасными авторскими работами Жигжита Баясахаланова.







