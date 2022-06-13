Широкие дорожки позволят всей семье удобно гулять и наблюдать за животными, не сталкиваясь при этом с другими посетителями
Сейчас в Этнозоосаду в Этнографическом музее народов Забайкалья сотрудники ведут большую работу по расширению пешеходных дорожек.
- Широкие дорожки позволят всей семье удобно гулять и наблюдать за животными, не сталкиваясь при этом с другими посетителями. Важно соблюдать некоторые правила движения по территории зоопарка: обзор начинается с левой стороны от входа, далее следует двигаться по указателям. Это необходимо для того, чтобы посетители двигались в одном направлении, не создавая помех друг другу, так как часто гости музея гуляют с маленькими детьми или прогуливаются с колясками, - отметили в музее.
Пока идут работы, зоопарк работает в штатном режиме.
В живом уголке Этнографического музея Улан-Удэ расширят пешеходные дорожки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Основные партии республики определились с кандидатами на выборы главы Бурятии
Широкие дорожки позволят всей семье удобно гулять и наблюдать за животными, не сталкиваясь при этом с другими посетителями
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Преступление произошло в апреле
Зал оснащён специальным звуковым и мультимедийным оборудованием
Для выставки подобраны работы, которые помогут зрителям окунуться в жизнь и быт кочевника и воина
Нарушителей обнаружили сотрудники рудника при обходе территории
Дерево было заражено грибковой гнилью
В регионе действует особый противопожарный режим
В акции участвовали 45 человек
Трагедия произошла недалеко от Удинского моста
Местами воздух прогреется до +32
Фото главных природных достопримечательностей страны опубликовали ко Дню России
С Евгением Ануфриевым простятся в Кяхте
Удостоенный награды Максим Самарин недавно получил назначение в центральном аппарате МВД России