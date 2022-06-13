В живом уголке Этнографического музея Улан-Удэ расширят пешеходные дорожки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Широкие дорожки позволят всей семье удобно гулять и наблюдать за животными, не сталкиваясь при этом с другими посетителями



Сейчас в Этнозоосаду в Этнографическом музее народов Забайкалья сотрудники ведут большую работу по расширению пешеходных дорожек.



- Широкие дорожки позволят всей семье удобно гулять и наблюдать за животными, не сталкиваясь при этом с другими посетителями. Важно соблюдать некоторые правила движения по территории зоопарка: обзор начинается с левой стороны от входа, далее следует двигаться по указателям. Это необходимо для того, чтобы посетители двигались в одном направлении, не создавая помех друг другу, так как часто гости музея гуляют с маленькими детьми или прогуливаются с колясками, - отметили в музее.



Пока идут работы, зоопарк работает в штатном режиме.

