В Гусиноозёрске появился виртуальный концертный зал

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Бурятии

Зал оснащён специальным звуковым и мультимедийным оборудованием



На базе районного дома культуры «Шахтёр» был установлен виртуальный концертный зал, который оборудован на средства федерального проекта «Цифровая культура» в сумме 2, 5 млн рублей.



- Теперь зал оснащён специальным звуковым и мультимедийным оборудованием, высокоскоростным широкополосным интернетом, что позволяет транслировать в высоком качестве выступления известных музыкантов, оперные, балетные и драматические спектакли как в прямом эфире, так и в записи, - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Далее планируется разработка плана деятельности виртуального концертного зала на 2022 календарный год. План будет разработан с учётом того, что виртуальный концертный зал представляет собой просветительскую, образовательную, информационную и культурно-досуговую площадку для людей всех возрастных категорий (детей, их родителей, молодёжи и людей пожилого возраста). Слушателям будет предоставлен бесплатный контент в многожанровой области искусства, с опорой на записи трансляций концертов и спектаклей.



- Мне лично как профессиональному музыканту очень отрадно, что в нашем городе открылся виртуальный концертный зал, тем самым, появилась ещё одна точка притяжения для всех ценителей музыкального искусства. Наш творческий коллектив уверен, что новая форма культурного досуга будет способствовать повышению интереса к классической музыке, а также поможет молодому поколению определить для себя настоящее искусство, - рассказывает Эдуард Сампилов, художественный руководитель МАУ РДК «Шахтёр».



В рамках нацпроекта «Культура» в Бурятии первый виртуальный концертный зал открылся в 2019 году в Кяхте. Импровизированный концертный зал расположился в здании Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручева. В 2020 году виртуальный концертный зал открылся в Национальной библиотеке Бурятии, в 2021 году - в районном Дворце культуры Закаменска, и вот сейчас установлено оборудование в Гусиноозёрске.

