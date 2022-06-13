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В Улан-Удэ упавшая ветка тополя повредила крышу дома

В Улан-Удэ упавшая ветка тополя повредила крышу дома
Общество,  Фото:Комитет городского хозяйства
Дерево было заражено грибковой гнилью

Ветвь гнилого тополя рухнула на крышу частного дома. Кровле нанесён незначительный ущерб, пострадавших нет.

Специалисты МБУ «Городское лесничество» выехали на место происшествия. Оказалось, что дерево было заражено грибковой гнилью, что и привело к обрушению.

- «Больные» тополя, подверженные гниению, становятся опасными, поэтому если на вашем участке или прилегающей территории есть такие деревья, необходимо минимум раз в год обследовать их состояние, - рассказала Эржэна Батлаева, заместитель директора МБУ «Городское лесничество».

По правилам благоустройства Улан-Удэ собственники и арендаторы земли должны сами мониторить состояние зелёных насаждений на участках и на расстоянии 5 метров от границ участка. «При обнаружении признаков ухудшения состояния дерева необходимо провести омолаживание, а если состояние дерева запущено, то нужно провести удаление дерева», - отметили в Комитете городского хозяйства. 
деревья

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