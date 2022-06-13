В Бурятии нет лесных пожаров

За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано. Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 142 лесных пожара общей площадью 4,3 тысячи га. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 270 лесных пожаров на общей площади 73,2 тысячи га.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен, напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Соблюдайте правила пожарной безопасности:
- не поджигайте сухую траву;
- не бросайте горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
- не употребляйте при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
- не заправляйте горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя;
- не выполняйте работы с открытым огнём на торфяниках.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение штрафа от 15 тысяч рублей. Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.