В Бурятии нет лесных пожаров



- не поджигайте сухую траву;

- не бросайте горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- не употребляйте при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- не заправляйте горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя;

- не выполняйте работы с открытым огнём на торфяниках.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение штрафа от 15 тысяч рублей. Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано. Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 142 лесных пожара общей площадью 4,3 тысячи га. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 270 лесных пожаров на общей площади 73,2 тысячи га.В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен, напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Соблюдайте правила пожарной безопасности: