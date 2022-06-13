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Троих забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота

Троих забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
Общество,  Фото:pexels.com
Нарушителей обнаружили сотрудники рудника при обходе территории

Прокуратура Тунгокоченского района провела проверку исполнения законодательства об обороте драгоценных металлов по поступившим материалам о незаконной добыче драгоценных металлов.

Установлено, что в апреле 2022 года трое жителей посёлка Вершино-Дарасунский в лесу на участке «Карпаты» незаконно набрали пять мешков с золотосодержащим песком общей стоимостью более 110 тыс. рублей.

Правонарушение пресечено сотрудниками рудника при обходе территории, драгоценный металл изъят.

- Прокуратура возбудила в отношении указанных лиц дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.44 КоАП РФ (незаконная добыча драгоценных металлов). Мировой судья судебного участка № 31 Тунгокоченского судебного района признал их всех виновными с назначением административных штрафов в размере 20 тыс. рублей каждому, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Решения суда вступили в законную силу.
суд нарушения

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