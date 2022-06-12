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Сотрудник МВД получил медаль «За заслуги перед Бурятией»

Сотрудник МВД получил медаль «За заслуги перед Бурятией»
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Удостоенный награды Максим Самарин недавно получил назначение в центральном аппарате МВД России

На еженедельном совещании министр внутренних дел по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов вручил награды отличившимся сотрудникам. В их числе руководитель центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД Бурятии Максим Самарин, недавно получивший назначение на руководящий пост в центральном аппарате МВД России.

Максим Самарин получил медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».

- Максим Сергеевич служит в органах внутренних дел более 27 лет. Возглавив подразделение связи в республике в 2017 году, провёл серьёзную работу, направленную на модернизацию каналов передачи данных. Так, под его руководством проведена реорганизация оптоволоконной сети в Улан-Удэ. Посредством оптических линий подключены все участковые пункты полиции подразделений МВД по Бурятии, - сообщили в пресс-службе министерства.

Во время работы Максима Самарина в Бурятии появилась система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Также было внедрено электронное взаимодействие между МВД и правительством Бурятии, которое позволило отказаться от аренды дополнительных каналов связи и снизило финансовую нагрузку государства.

Особое внимание Самарин уделил оказанию государственных услуг в электронном виде.

За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних дел, высокие показатели в служебной деятельности Максим Самарин неоднократно поощрялся государственными и ведомственными и наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Руководителя тепло поздравили коллеги и пожелали дальнейших профессиональных успехов.

Справка:

Медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» является почётной формой поощрения. Ею награждаются за вклад в развитие экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укрепление законности, охрану здоровья и жизни, защиту прав и свобод граждан, воспитание, развитие спорта, за значительный вклад в дело защиты и обеспечения безопасности, за активную благотворительную деятельность, укрепление дружбы народов, межнационального мира и согласия, повышение престижа и авторитета Бурятии в России и за рубежом и иные заслуги перед республикой.

МВД Бурятии медаль

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