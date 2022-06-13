Местами воздух прогреется до +32
По данным Бурятского Гидрометцетра, сегодня, 13 июня, в республике переменная облачность, днём местами по юго-западу кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туман.
Ветер восточный 5-10, при грозах порывистый. Температура днём +27,+32, местами +17,+22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём ожидается +27,+29.
В Бурятии ожидается жаркая погода
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