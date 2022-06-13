 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 июня

12 июня

Популярное

В Бурятии ожидается жаркая погода

В Бурятии ожидается жаркая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами воздух прогреется до +32

По данным Бурятского Гидрометцетра, сегодня, 13 июня, в республике переменная облачность, днём местами по юго-западу кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туман.

Ветер восточный 5-10, при грозах порывистый. Температура днём +27,+32, местами +17,+22.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём ожидается +27,+29.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Роскосмос опубликовал снимок Байкал из космоса
Роскосмос опубликовал снимок Байкал из космоса
Общество, 12.06.2022
Фото главных природных достопримечательностей страны опубликовали ко Дню России
На Украине погиб сержант из Бурятии
На Украине погиб сержант из Бурятии
Общество, 12.06.2022
С Евгением Ануфриевым простятся в Кяхте
Сотрудник МВД получил медаль «За заслуги перед Бурятией»
Сотрудник МВД получил медаль «За заслуги перед Бурятией»
Общество, 12.06.2022
Удостоенный награды Максим Самарин недавно получил назначение в центральном аппарате МВД России
В Бурятии прошёл третий этап Кубка по внедорожному спорту
В Бурятии прошёл третий этап Кубка по внедорожному спорту
Общество, 12.06.2022
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с соревнования любителей внедорожного спорта
В Улан-Удэ прошёл фестиваль долголетия
В Улан-Удэ прошёл фестиваль долголетия
Общество, 12.06.2022
Фестиваль активного долголетия состоялся в парке имени Орешкова. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ подняли флаги в честь Дня России
В Улан-Удэ подняли флаги в честь Дня России
Общество, 12.06.2022
Церемония состоялась на Центральном стадионе
В Улан-Удэ открыли мемориал памяти трёх Героев Советского Союза
В Улан-Удэ открыли мемориал памяти трёх Героев Советского Союза
Общество, 12.06.2022
Мемориал появился благодаря активистам ТОСов
Бурдрам завоевал три статуэтки монгольского «театрального Оскара»
Бурдрам завоевал три статуэтки монгольского «театрального Оскара»
Общество, 12.06.2022
Бурятский драмтеатр был единственным представителем России на крупнейшем монгольском театральном фестивале
В лесах Бурятии нет пожаров
В лесах Бурятии нет пожаров
Общество, 12.06.2022
Ситуация спокойная
На Байкале разрешат любительскую рыбалку омуля
На Байкале разрешат любительскую рыбалку омуля
Общество, 12.06.2022
О планах по смягчению запретов сообщил глава Федерального агентства по рыболовству
В Улан-Удэ до +26 градусов
В Улан-Удэ до +26 градусов
Общество, 12.06.2022
Местами по Бурятии возможны грозы с короткими дождями
В Улан-Удэ начали работать летние оздоровительные лагеря
В Улан-Удэ начали работать летние оздоровительные лагеря
Общество, 11.06.2022
Во всех оздоровительных лагерях будет организовано по три сезона, в лагерях «Родник» и «Байкальские волны» - четыре

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^