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В Улан-Удэ прошёл фестиваль долголетия

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фестиваль активного долголетия состоялся в парке имени Орешкова. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж

12 июня, в День России, в парке имени Орешкова в Улан-Удэ состоялся фестиваль активного долголетия. Здесь организовали оздоровительные площадки для всех желающих, провели мастер-классы по граунд-гольфу, оздоровительной гимнастике и йоге.

Центр здоровья провёл бесплатное комплексное обследование. Желающие смогли узнать о состоянии сердечно-сосудистой системы, соотношении жировой, мышечной, костной массы, об уровне стресса, внутриглазном давлении, антропометрических данных. После обследования врач-терапевт давал подробные рекомендации по снижению факторов риска и коррекции образа жизни.

Также специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики на специальной интерактивной площадке провели мастер-классы по здоровому образу жизни и правильному питанию.

Городской фестиваль посвятили Дню города-2022 и Году здоровья и активного долголетия в Улан-Удэ.

В фестивале приняли участие Центр общественного здоровья и медицинской профилактики имени Бояновой, городской совет ветеранов, центр йоги «Искусство жизни Улан-Удэ», организация родителей детей-инвалидов «Найдал» и другие.

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