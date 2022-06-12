В Бурятии прошёл третий этап Кубка по внедорожному спорту

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с соревнования любителей внедорожного спорта



11-12 июня в Бурятии состоялся третий этап кубка республики по внедорожному спорту. Соревнования получили название «День независимости Трофи 2022».



Третий этап Кубка Бурятии прошёл в Селенгинском районе, возле Абрамовского озера.



В этом сезоне, кроме основных классов «Стандарт», «Туризм» и «Спорт», организован дополнительный класс «Дискавери» для новичков. Для такого класса установлены не сильно сложные точки, рассчитанные под небольшой клиренс. Это дало возможность поучаствовать внедорожникам в полном стоке, а также «паркетникам», вроде «Субару Форестер» и подобным им автомобилям.



Результаты мероприятия подведут в личном зачёте. Имена победителей и призёров озвучат чуть позже.



Организатор турнира – внедорожный клуб «Партизан 4х4». «Внедорожные покатушки - хороший способ оторваться от обыденной, суетливой реальности и попробовать свои силы и возможности своего «железного коня» среди бездорожья! Объединяет всех участников желание получить свою долю экстрима, попробовать бездорожье «на вкус», посоревноваться с другими участниками в честной борьбе и просто отлично провести время», - рассказывают о себе представители клуба.





