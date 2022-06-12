Бурдрам завоевал три статуэтки монгольского «театрального Оскара»

Бурятский драмтеатр был единственным представителем России на крупнейшем монгольском театральном фестивале
В эти дни столица Монголии была охвачена театральным ажиотажем. Все сценические площадки заняли конкурсные спектакли XVI международного театрального фестиваля «Гэгээн муза» (Святая муза). Этот фестиваль в прессе окрестили монгольским «театральным Оскаром».
Зрители увидели постановки из России, Италии, Греции, Люксембурга, Румынии, Словении, Грузии, Ирака, Индии, Шри-Ланки и других стран.
11 июня были подведены итоги «Святой музы». Церемония награждения прошла в Улан-Баторе в загородном «Гэр театр».
Российскую сторону представляли артисты и режиссёры из Бурятского драматического театра. Бурдрам направил на отборочный тур конкурса два моноспектакля «Би Толгонай» (12+) и «Полковник пишет» (12+). Оба они прошли через отборочное сито и вошли в программу фестиваля по нескольким номинациям.
Как сообщал «Байкал-Dailу», первым был показан моноспектакль «Би Толгонай» с актрисой Должин Тангатовой, заслуженной артистки России. Спектакль создан по мотивам повести «Материнское поле» Чингиза Айтматова о нелёгкой судьбе женщины Толгонай, потерявшей на войне мужа и трёх сыновей. Сильная игра Должин Тангатовой, которая пробирает зрителей до мурашек, тронула и монгольских зрителей.
Моноспектакль «Полковник пишет» основан на письмах и дневниках полковника Героя Советского Союза Владимира Борсоева. Проникновенная игра Солбона Ендонова также поразила зрителей. Не скрывал своих слёз от спектакля народный артист Монголии Рабдан.
Всего в конкурсной программе фестиваля «Святая муза» участвовали более 50 спектаклей из 14 стран, моноспектакли были представлены в четырёх номинациях.
Бурдрам одержал победу в трёх из них: артист Солбон Ендонов получил статуэтку за лучшую мужскую роль. Режиссёр Олег Юмов победил дважды, у него статуэтки за лучшую режиссёрскую работу и лучшую сценографию.
- 12 июня российская творческая делегация возвращается на родину, - сообщили в Бурдраме.
Бурдрам не раз становился победителем фестиваля «Гэгээн муза». В 2016 году Бурятский театр драмы привёз домой две премии. Первую из них завоевал народный артист Бурятии Баста Цыденов, признанный лучшим актёром за моноспектакль «Старик и море» (12+). Тогда же победил Олег Юмов, получивший приз в номинации «Лучший режиссёр». Успех бурятскому постановщику принёс тот же спектакль «Старик и море» по одноимённому произведению Эрнеста Хэмингуэя.
Бурдрам завоевал три статуэтки монгольского «театрального Оскара»
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