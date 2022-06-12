Содному Шойдонову было 22 года
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, сержант Шойдонов Содном Баирович. Ему было 22 года. С погибшим земляком простятся в Иволгинском районе, сообщает районная администрация.
Содном Шойдонов родился 28 июня 1999 года в Кяхте. Был старшим ребёнком в многодетной дружной семье. Вырос в Иволгинском районе, в 2014 году окончил девять классов Верхне-Иволгинской средней школы.
Был скромным, общительным, жизнерадостным и дружелюбным. К старшим относился с уважением.
Содном с самого детства увлекался спортом. Занимался в секции вольной борьбы Иволгинской детско- юношеской спортивной школы. Неоднократно становился победителем и призёром соревнований муниципального, регионального уровней.
После окончания девятого класса Содном поступил в республиканский многоуровневый колледж в Улан-Удэ. В 2017 году был призван на срочную службу.
В 2018 году подписал контракт. Служил в морской пехоте во Владивостоке.
Служил отлично, имел поощрения и награды: медаль министерства обороны РФ «Участнику маневров войск (сил) Восток-2018», медаль за участие в параде во Владивостоке, медаль «315 лет морской пехоте России».
Погиб 30 мая.
За мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, сержант Содном Шойдонов представлен к государственной награде.
У Соднома Баировича остались супруга и маленький ребёнок.
Прощальная панихида состоится 14 июня в селе Иволгинск.
В Бурятии простятся с погибшим на Украине морским пехотинцем
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