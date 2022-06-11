Знакомый обманул его на 55 тысяч
В полицию в Чите обратился 36-летний мужчина и сообщил, что его знакомый похитил 55 тысяч рублей. Установлено, что к заявителю обратился его знакомый и предложил купить кедровые орехи. Мужчина заказал четыре мешка орехов, перечислив деньги. После этого знакомый перестал отвечать на звонки. Не дождавшись товара, потерпевший обратился в полицию.
- Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого – ранее не попадавшего в поле зрения правоохранительных органов 40-летнего жителя Читы, и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина никогда не занимался продажей кедровых орехов, а знакомого обманул, - сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Читинец стал жертвой мошенника, решив купить орехи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Во всех оздоровительных лагерях будет организовано по три сезона, в лагерях «Родник» и «Байкальские волны» - четыре
«Подключение потребителей - сложный технологический процесс и производится отдельными участками поэтапно», - предупреждают в «ТГК-14»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Гость оскорблял и унижал его во время ссоры
Согласно бизнес-плану, в Иволгинском районе будет создана этноагроферма
За минувшие сутки тушили один пожар
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Площадка является одним из излюбленных мест туристов в Забайкальском нацпарке
Погибший состоял в отношениях с бывшей супругой подсудимого
Мужчина получил условный срок
Их проведут 16 июня в торговых центрах города
Игры пройдут по круговой системе в двух группах
Местами возможна гроза
Общество, 10.06.2022
Новой датой праздника стало 17 июня
Общество, 10.06.2022
В ленд-арт парке проведут фестиваль спортивного ориентирования