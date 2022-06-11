Читинец стал жертвой мошенника, решив купить орехи

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Знакомый обманул его на 55 тысяч



В полицию в Чите обратился 36-летний мужчина и сообщил, что его знакомый похитил 55 тысяч рублей. Установлено, что к заявителю обратился его знакомый и предложил купить кедровые орехи. Мужчина заказал четыре мешка орехов, перечислив деньги. После этого знакомый перестал отвечать на звонки. Не дождавшись товара, потерпевший обратился в полицию.



- Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого – ранее не попадавшего в поле зрения правоохранительных органов 40-летнего жителя Читы, и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина никогда не занимался продажей кедровых орехов, а знакомого обманул, - сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



