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Читинец стал жертвой мошенника, решив купить орехи

Читинец стал жертвой мошенника, решив купить орехи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Знакомый обманул его на 55 тысяч

В полицию в Чите обратился 36-летний мужчина и сообщил, что его знакомый похитил 55 тысяч рублей. Установлено, что к заявителю обратился его знакомый и предложил купить кедровые орехи. Мужчина заказал четыре мешка орехов, перечислив деньги. После этого знакомый перестал отвечать на звонки. Не дождавшись товара, потерпевший обратился в полицию.

- Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого – ранее не попадавшего в поле зрения правоохранительных органов 40-летнего жителя Читы, и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина никогда не занимался продажей кедровых орехов, а знакомого обманул, - сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

мошенничество полиция

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