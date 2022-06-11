«Подключение потребителей - сложный технологический процесс и производится отдельными участками поэтапно», - предупреждают в «ТГК-14»
Горячее водоснабжение после гидравлических испытаний восстановлено в Советском и Железнодорожном районах Улан-Удэ. Об этом сообщают в пресс-службе «ТГК-14».
Здесь отметили, что специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» поэтапно восстанавливают подачу горячей воды после проведения испытаний тепломагистралей от ТЭЦ-1.
На 14:00, по данным технической инспекции филиала, которая проводит мониторинг процесса подачи теплоносителя и подключения жилых домов, горячее водоснабжение уже подано по тепломагистралям:
№1 - Железнодорожный район (район ПВЗ и ФСК);
№2 - Советский район (централизованная часть);
№3 - Железнодорожный район (район Шишковки);
№4 - Железнодорожный район (Пентагон, ул. Моховая, ул. Шаляпина, ул. Тропинина).
- Если у потребителей Железнодорожного и Советского районов, за исключением тех домов на теплосетях, на которых продолжается устранение порывов, нет горячей воды, просьба обращаться в свои управляющие компании, - просят горожан в компании.
Сейчас теплоэнергетики осуществляют сбор схем и продолжают наполнение теплоносителем магистралей №5 и 6 Октябрьского района для подачи ГВС потребителям.
- Обращаем внимание, подключение потребителей - сложный технологический процесс и производится отдельными участками поэтапно. Сначала производится сбор схемы, трубопроводы заполняются теплоносителем, затем производится восстановление гидравлического и температурного режимов, далее организуется контрольный осмотр коммуникаций. И только после завершения этих процедур открываются задвижки на включение горячей воды. Управляющие организации заранее предупреждаются о подаче теплоносителя и обязаны подать горячую воду непосредственно потребителям, - заключили в «ТГК-14».
График отключения горячей воды на лето можно посмотреть здесь.
Горячая вода возвращается в дома улан-удэнцев
Общество, Фото:
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