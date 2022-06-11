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В Улан-Удэ начали работать летние оздоровительные лагеря

В Улан-Удэ начали работать летние оздоровительные лагеря
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Во всех оздоровительных лагерях будет организовано по три сезона, в лагерях «Родник» и «Байкальские волны» - четыре

В мэрии Улан-Удэ под председательством заместителя мэра – председателя Комитета по социальной и молодёжной политике Светланы Трифоновой состоялось совещание с руководителями загородных оздоровительных лагерей.

- В детских оздоровительных лагерях, в пришкольных лагерях детям необходимо постоянно напоминать о правилах нахождения на воде, на дорогах, в общественных местах. Напоминать о санитарно-профилактических мероприятиях. Сейчас лето - стоит задача уберечь детей от кишечных заболеваний. Поэтому необходимо напоминать о безопасности постоянно, используя различные формы работы, - подчеркнула Светлана Трифонова.

Об организации летней оздоровительной кампании в 2022 году рассказала Татьяна Митрофанова председатель Комитета по образованию. Особое внимание она обратила на противопожарную и антитеррористическую безопасность, а также на усиление контроля за питанием отдыхающих.

В 2022 году отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях Улан-Удэ будет охвачено более 5 тысяч детей, в том числе 900 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во всех оздоровительных лагерях будет организовано по три сезона, в лагерях «Родник» и «Байкальские волны» - четыре. В лагерях дневного пребывания и в лагерях труда и отдыха проведут лето около 5 500 детей, в том числе 1200 детей в трудной жизненной ситуации.

Руководители оздоровительных лагерей «Родник», «Байкальские волны» и «Чайка» рассказали, как проходят будни у ребят.

- Несмотря на дождливую погоду, жизнь в нашем лагере кипит. Работают кружки по интересам. Дети поют, танцуют, рисуют, делают поделки, занимаются футболом и теннисом. С большим интересом мальчики посещают военно-патриотический кружок, а победители Всероссийского конкурса «Живая классика» увлечены в театральном кружке. План-сетка лидерской смены наполнена самыми интересными мероприятиями, детям просто некогда скучать, - рассказала директор ДООЦ «Родник» Марина Цыбикова.

- Вчера заехали 80 детей, работают 24 сотрудника. За питание отвечает Городской комбинат школьного питания. Я сама сняла пробу, еда очень вкусная. Мы соблюдаем антиковидные мероприятия, используем антисептики, работают рециркуляторы. Ребята участвуют в экономической игре, участвуют в трудовом десанте, посещают кружки и секции. Лагерь «Чайка» реализует образовательные программы «Юный патриот», «VR-AR виртуально-дополненная реальность», «Финансовая грамотность», «Бурятский язык и культура», - рассказала директор ЦДО «Эдельвейс» Евгения Цынгунова.

По информации Ростуризма, всего за два месяца были раскуплены все билеты в детские лагеря. Спрос на путёвки по программе детского кешбэка превысил прошлогодние показатели и вырос в два раза. Из-за высокой востребованности и загруженности лагерей программа завершается 15 июня, сообщили в мэрии Улан-Удэ. 
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