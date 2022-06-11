Фермер из Бурятии выиграла грант в 10 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Согласно бизнес-плану, в Иволгинском районе будет создана этноагроферма



В минсельхозе России подведены итоги конкурса на предоставление гранта «Агротуризм». В финал конкурса на развитие сельского туризма прошли 85 заявок со всей страны, из них получат финансирование 51 проект.



- Оценивала самые перспективные направления сельского туризма специально созданная комиссия по балльной системе, в первой десятке лучших туристический идей – проект К(Ф)Х Бороева Т.Б «Создание этноагрофермы «Алтан» в местности «Байдалта» для организации туров в центр буддизма России», - сообщают в минсельхозпроде Бурятии.



Ферма Туяны Батоболотовны – победителя конкурса грантов от Бурятии - находится в Иволгинском районе в местности «Байдалта», что в 1 км от Иволгинского дацана – центра буддизма России. Основные направления деятельности - птицеводство, мясо-молочное скотоводство, свиноводство, коневодство. На ферме содержатся и выращиваются сельскохозяйственные птицы для производства яйца, мяса птицы, разведения птенцов на продажу – куры, куры-бройлеры, гуси, индюки, утки, перепела, а также выращиваются экзотические птицы: страусы, павлины, попугаи, лебеди. Также хозяйство выращивает КРС, свиней, овец, коз, лошадей – для производства молока, молочной продукции (творог, сыр из козьего молока, сметана), мяса, субпродуктов, кровяной колбасы, шерсти.



Согласно бизнес-плану на базе К(Ф)Х будет создана этноагроферма. Все постройки, мебель и кухонная утварь будут выполнены в национальном стиле. Все блюда национальной кухни будут из собственной произведённой продукции: мяса, молока, яиц и овощей. На территории этноагрофермы планируется создать юрту-музей, посвящённую жизни и быту Чингисхана.



- Сельский туризм, представляющий специально организованный отдых людей на фермах, с возможностью для путешественников лично поучаствовать в фермерском деле – один из заметных трендов в индустрии отдыха. На новый вид грантовой поддержки «Агротуризм» минсельхозом России в 2022 году было выделено 300 млн рублей, из них 10 млн забирает победитель из Бурятии - К(Ф)Х Бороева Т.Б., привлекая в проект дополнительные 3,5 млн рублей собственных средств. С помощью господдержки уже в следующем году в Иволгинском районе появится этнокомплекс для религиозного отдыха, паломничества и приобщения к культуре и быту современного фермера, - отметил Галсан Дареев, министр сельского хозяйства Бурятии.



Сейчас в Бурятии для представителей малого агробизнеса действуют 3 вида грантов, помогающих от момента создания хозяйств до их выхода на стабильную работу. Это гранты «Агростартап», «Семейная ферма» и грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. С 2022 года минсельхозпрод предоставляет грант на развитие агротуризма.

