Забайкалец ударил ножом приятеля, не вытерпев оскорблений

Гость оскорблял и унижал его во время ссоры
Прокуратура Забайкальского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя посёлка Забайкальск. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия.
В феврале 2022 года мужчина распивал у себя дома спиртное со знакомым. В ходе ссоры гость начал оскорблять и унижать хозяина квартиры, в связи с чем, последний ножом нанёс потерпевшему один удар в живот, причинив опасное для жизни повреждение.
В суде мужчина вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном.
- С учётом обстоятельств дела и противоправного поведения потерпевшего суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Приговор не вступил в законную силу.
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